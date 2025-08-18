Claudinho Pereira, radialista, cineasta e DJ pioneiro em Porto Alegre, morre aos 78 anos

Causa da morte ainda não foi divulgada.

O DJ, cineasta e radialista Claudinho Pereira morreu nesta segunda-feira (18), aos 78 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Claudinho foi um dos primeiros DJs de Porto Alegre e testemunhou, ainda nos anos 1960, o nascimento das boates na Capital.

Parte da trajetória foi eternizada no livro Na Ponta da Agulha, lançado em 2012. A obra é recheada de curiosidades sobre a noite porto-alegrense, relembrando a boemia da época.

O texto mistura memórias pessoais com relatos sobre os bastidores das festas, os personagens que marcaram época e os movimentos culturais que moldaram a cidade.

Leia Mais Luis Fernando Verissimo segue em estado grave na UTI

Claudinho se tornou o primeiro discotecário da capital gaúcha na pioneira Crazy Rabbit, boate que Carlos Heitor Azevedo abriu na Rua Garibaldi, quase esquina com Independência.

— Saindo do Crazy Rabbit, o Heitor montou a Baiúca, na Independência, onde também trabalhei. Aí começaram a vir outras casas na mesma região. O Tatata Pimentel deu a ideia para o Rui Sommer: "Olha, estamos gastando muito dinheiro na boate dos outros, porque a gente não monta a nossa?". Daí, veio o Encouraçado Butikin. E aí o Edmund Rihan montou o La Locomotive, o Raul Moreau montou o Whisky a Go-Go... Foi assim que começou, também, a Cidade Baixa — contou a Zero Hora em 2012, em ocasião do lançamento do livro.

Em nota, a Associação Gaúcha de DJs (Agadjs) lamentou a morte:

"Nos despedimos de DJ Claudinho Pereira, um amigo, colega e inspiração para tantos de nós que vivemos a arte de tocar corações através do som" (veja, abaixo, na íntegra).

Segundo a Agadjs, Claudinho foi movido pela paixão pela música, "profissional dedicado e uma pessoa que espalhava alegria por onde passava".

O velório será na capela C do Cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre, das 10h às 16h desta terça-feira (19).

Nota da Associação Gaúcha de DJs

"Hoje a música silenciou para dar espaço à saudade.

Nos despedimos de DJ Claudinho Pereira, um amigo, colega e inspiração para tantos de nós que vivemos a arte de tocar corações através do som.

Claudinho não foi apenas um DJ — foi um apaixonado pela música, um profissional dedicado e uma pessoa que espalhava alegria por onde passava. Seu talento ficará marcado nas pistas, mas principalmente em nossas memórias e em cada vida que ele tocou com sua energia.

Que sua batida agora ecoe no céu, e que a luz que ele deixou aqui continue nos guiando.

Descanse em paz, Claudinho. A família dos DJs sente profundamente sua partida, mas jamais esquecerá sua história.