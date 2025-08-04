Chuvas e ventos fortes atingem 17 municípios no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil confirmou que 17 municípios gaúchos foram atingidos por chuvas intensas desde a noite de sábado (2), com granizo, ventos fortes e danos estruturais.
Conforme informações, atualizadas às 7h desta segunda-feira (4), o município de Paulo Bento, no norte do RS, entrou para a lista na noite de domingo, após reportar danos na rede elétrica — que impactou o funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).
Sobradinho teve o maior volume de chuva, com 117 milímetros, seguido de Cachoeira do Sul, com 109,5 mm. As rajadas de vento mais fortes chegaram a 70,8 km/h em Mostardas e 67,3 km/h em Lagoa Vermelha.
O levantamento mais atualizado foi divulgado pela Defesa Civil estadual na noite deste domingo (3).
O número de desalojados chega a 12: um em Santa Maria, um em Arroio Grande, dois em Cachoeira do Sul e oito em Taquari, que registrou transbordamento de açude e queda de uma ponte de madeira.
Em Faxinal do Soturno houve deslizamento de terra. Os rios dos Sinos e Gravataí seguem em monitoramento, mas ainda abaixo da cota de inundação.
Municípios que reportaram danos:
- Aceguá: reportou queda de granizo na zona rural, causando danos em telhados de residências
- Agudo: reportou acessos provisórios que ligam a região norte do município interditados
- Arroio Grande: reportou ventos fortes que ocasionaram danos em telhados de três residências. Uma pessoa ficou desalojada
- Bagé: reportou danos em telhados em três residências e uma árvore caída
- Cachoeira do Sul: reportou bloqueio parcial da rodovia 153 e duas pessoas desalojadas
- Candiota: reportou destelhamentos e árvores caídas na zona rural
- Faxinal do Soturno: reportou deslizamento de solo e rochas, causando bloqueio em estrada
- Hulha Negra: reportou destelhamentos na zona rural
- Jaguarão: reportou danos em telhado de uma residência
- Lajeado: reportou queda de árvore por descarga atmosférica, causando a total obstrução de via pública e danos na rede de energia elétrica, sendo realizado o desligamento pela concessionária de energia RGE, Isolamento do local pelo departamento de trânsito e acionamento do CBMRS e Secretarias para corte e remoção do material
- Paulo Bento: o município do norte do RS reportou danos na rede elétrica de um prédio onde funciona uma Unidade Básica de Saúde (UBS), causados por descarga elétrica. Por conta disso, houve uma queima de equipamentos elétricos e eletrônicos. O local foi isolado para reparos e o atendimento deve ser retomado nesta segunda-feira.
- Rosário do Sul: reportou chuva forte resultou no alagamentos de residências
- Santa Maria: reportou queda de residência desabou devido às fortes chuvas, uma pessoa ficou desalojada
- Santana do Livramento: reportou danos em telhados e árvores caídas na área central da cidade
- São José do Norte: reportou danos em telhados de residências
- Sobradinho: reportou que a água havia entrado pelas frestas das telhas da residência
- Taquari: reportou transbordamento em açude afetando uma residência. Também reportou queda de ponte de madeira, localizada no bairro Passo da Aldeia