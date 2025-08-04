Chuvas e ventos fortes atingem 17 municípios no Rio Grande do Sul

Jaguarão foi um dos municípios afetados pelo temporal. Prefeitura de Jaguarão / Instagram / Divulgação

A Defesa Civil confirmou que 17 municípios gaúchos foram atingidos por chuvas intensas desde a noite de sábado (2), com granizo, ventos fortes e danos estruturais.

Conforme informações, atualizadas às 7h desta segunda-feira (4), o município de Paulo Bento, no norte do RS, entrou para a lista na noite de domingo, após reportar danos na rede elétrica — que impactou o funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Sobradinho teve o maior volume de chuva, com 117 milímetros, seguido de Cachoeira do Sul, com 109,5 mm. As rajadas de vento mais fortes chegaram a 70,8 km/h em Mostardas e 67,3 km/h em Lagoa Vermelha.

Leia Mais Sem chuva e queda na temperatura: veja a previsão do tempo para o início da semana no RS

O levantamento mais atualizado foi divulgado pela Defesa Civil estadual na noite deste domingo (3).

O número de desalojados chega a 12: um em Santa Maria, um em Arroio Grande, dois em Cachoeira do Sul e oito em Taquari, que registrou transbordamento de açude e queda de uma ponte de madeira.

Em Faxinal do Soturno houve deslizamento de terra. Os rios dos Sinos e Gravataí seguem em monitoramento, mas ainda abaixo da cota de inundação.

Leia Mais Com saldo final de campanha do Pix, áreas devastadas por enchentes vão virar parques ecológicos no Vale do Taquari

Municípios que reportaram danos: