Chances de impeachment de Moraes e orelhões em Porto Alegre: leia o resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta quinta-feira (7).
Quais as chances de um impeachment de Alexandre de Moraes?
Uma das maiores bandeiras dos políticos bolsonaristas é conseguir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Atribuem a ele perseguição a Jair Bolsonaro e o consideram suspeito para julgar o ex-presidente. Mas quais as chances de eles serem bem sucedidos?
Você percebeu? Dos orelhões que ainda existem em Porto Alegre, nenhum funciona mais
Por décadas, os Telefones de Uso Público (TUPs), popularmente conhecidos como orelhões, fizeram parte da paisagem urbana e da rotina de quem precisava fazer uma ligação rápida. Eram comuns nas esquinas, em frente a mercados, escolas e hospitais.
Trânsito
Os botões para atravessar a rua funcionam?
Apertar, aguardar o indicador verde e atravessar. Assim operam os botões de pedestres, que, após acionados, devem fechar a travessia dos veículos e permitir que os pedestres atravessem a rua ou avenida sem preocupação. A demora e o próprio funcionamento do sistema, porém, geram dúvidas e até mesmo desconfiança por parte dos pedestres. Afinal, será que os botões realmente funcionam?
Cultura e lazer
Como será o festival de 25 anos de carreira de César Oliveira & Rogério Melo
Os números são promissores: 12 horas de churrasco, erva-mate e água quente liberados; mais de 20 atrações no palco; e comemoração de 25 anos de carreira de uma das principais duplas da música regional gaúcha. Trata-se de A Maior das Gauchadas. Não é uma hipérbole: é assim que se chama o evento, que além do assado e da música, celebra a trajetória de César Oliveira & Rogério Melo.
Viagem
10 viagens de trem para fazer pelo Brasil; veja percursos e preços
Viajar de trem não é só sobre chegar ao destino. Muitas vezes, é o caminho, e a paisagem pela janela, que tornam a experiência memorável. No Brasil, ainda que o transporte ferroviário de passageiros seja bastante restrito, alguns trechos seguem em operação com foco no turismo, e muitos deles surpreendem pela beleza.
Comportamento
O que é mankeeping e por que cuidar dos homens causa exaustão nas mulheres
Em muitos relacionamentos heterossexuais, as mulheres acabam assumindo o papel principal de apoio emocional para seus parceiros. São elas que escutam, aconselham e acolhem as demandas dos homens, além de serem responsáveis por organizar a vida a dois. No entanto, como em uma via de mão única, raramente recebem o mesmo tratamento de volta.