Chances de impeachment de Moraes e orelhões em Porto Alegre: leia o resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta quinta-feira (7).

Quais as chances de um impeachment de Alexandre de Moraes?

Bolsonaristas argumentam que Moraes não poderia julgar Jair Bolsonaro e outros participantes da suposta tentativa de golpe de Estado. CARLOS ALVES MOURA / SCO / STF

Uma das maiores bandeiras dos políticos bolsonaristas é conseguir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Atribuem a ele perseguição a Jair Bolsonaro e o consideram suspeito para julgar o ex-presidente. Mas quais as chances de eles serem bem sucedidos?

Você percebeu? Dos orelhões que ainda existem em Porto Alegre, nenhum funciona mais

Orelhões de Porto Alegre são operados pela Oi. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Por décadas, os Telefones de Uso Público (TUPs), popularmente conhecidos como orelhões, fizeram parte da paisagem urbana e da rotina de quem precisava fazer uma ligação rápida. Eram comuns nas esquinas, em frente a mercados, escolas e hospitais.

Trânsito

Os botões para atravessar a rua funcionam?

Em Porto Alegre, segundo a EPTC, há 784 sinaleiras com esse dispositivo. Duda Fortes / Agencia RBS

Apertar, aguardar o indicador verde e atravessar. Assim operam os botões de pedestres, que, após acionados, devem fechar a travessia dos veículos e permitir que os pedestres atravessem a rua ou avenida sem preocupação. A demora e o próprio funcionamento do sistema, porém, geram dúvidas e até mesmo desconfiança por parte dos pedestres. Afinal, será que os botões realmente funcionam?

Cultura e lazer

Como será o festival de 25 anos de carreira de César Oliveira & Rogério Melo

César Oliveira & Rogério Melo celebram 25 anos de trajetória com evento em Guaíba, na Região Metropolitana. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Os números são promissores: 12 horas de churrasco, erva-mate e água quente liberados; mais de 20 atrações no palco; e comemoração de 25 anos de carreira de uma das principais duplas da música regional gaúcha. Trata-se de A Maior das Gauchadas. Não é uma hipérbole: é assim que se chama o evento, que além do assado e da música, celebra a trajetória de César Oliveira & Rogério Melo.

Viagem

10 viagens de trem para fazer pelo Brasil; veja percursos e preços

Maria Fumaça, na Serra, vai de Bento Gonçalves a Carlos Barbosa. Giordani Turismo / Divulgação

Viajar de trem não é só sobre chegar ao destino. Muitas vezes, é o caminho, e a paisagem pela janela, que tornam a experiência memorável. No Brasil, ainda que o transporte ferroviário de passageiros seja bastante restrito, alguns trechos seguem em operação com foco no turismo, e muitos deles surpreendem pela beleza.

Comportamento

O que é mankeeping e por que cuidar dos homens causa exaustão nas mulheres

Na falta de uma rede de apoio, homens sobrecarregam as mulheres com questões emocionais. Firn / Adobe.Stock.com

Em muitos relacionamentos heterossexuais, as mulheres acabam assumindo o papel principal de apoio emocional para seus parceiros. São elas que escutam, aconselham e acolhem as demandas dos homens, além de serem responsáveis por organizar a vida a dois. No entanto, como em uma via de mão única, raramente recebem o mesmo tratamento de volta.