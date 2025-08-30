Cavalo crioulo, ComicCon e yoga com cachorrinhos: a semana em fotos

Renan Mattos acompanhou um grupo de mulheres que pratica escalada indoor. Entre novatas e experientes, o grupo se reúne mensalmente para a prática do esporte que foi estreante na última edição das Olimpíadas. O espaço oferece a estrutura com diferentes níveis de dificuldade.
Ginete e treinador de cavalo crioulo, Milton Ivan Pereira Castro, o Seu Milton, oito vezes campeão do Freio de Ouro, é referência na formação de campeões, unindo técnica apurada, tradição e uma relação de cumplicidade com os animais.
A foto é de Jefferson Botega.
Marcelo Móglia se destaca por ser um caso raro de criador que monta os próprios cavalos. Venceu o Freio de Ouro em 2002, subiu ao pódio outras 12 vezes e viu seus animais conquistarem 150 títulos nas provas morfológicas, oito deles de melhor exemplar da raça.
Nos últimos anos, ganhou ainda mais orgulho: seu filho Pancho também conquistou classificação para a final do Freio de Ouro.
A foto é de Jefferson Botega.
Reportagem mostrou como os familiares podem ajudar na criação de uma rede de apoio ao estudante que ingressa na graduação.
Na foto de Camila Hermes, Helen Rockenback, aluna do segundo semestre de design na Unisinos, conta com o apoio dos pais para cursar a graduação.
Em Canoas, foi instalado o monumento aos voluntários das enchentes de 2024. A peça fica no local de onde os barcos partiam para salvar os moradores.
O registro é de Camila Hermes.
A ComicCon chegou a Porto Alegre. Após anos ocorrendo em Canoas, o evento de HQs e cultura geek e pop, ocorre no campus Porto Alegre da Unisinos e atrai dezenas de praticantes de cosplay.
Na foto de Mateus Bruxel, Veronica Webber, 27, como a Mulher Gavião.
Com iniciativa pelo estúdio criativo Hunted, em parceria com a ONG 101 Vira-latas, a Puppy Yoga ganha atenção no espaço localizado na Vila Roubadinhas, no bairro Auxiliadora.
A prática combina os benefícios físicos do yoga com o bem-estar emocional proporcionado pelo contato com filhotes, reduzindo o estresse e estimulando a sensação de prazer.
A foto é de Mateus Bruxel.
Familiares das vítimas da boate da Kiss protestaram em frente ao Tribunal de Justiça após o julgamento de recurso que reduziu a pena dos quatro réus do processo.
Na foto, presidente da associação de familiares e sobreviventes da tragédia (AVTSM), Flávio Silva.
A foto é de Renan Mattos.
Nas raízes da música feita no pampa gaúcho, há um violão que atravessou fronteiras, uniu culturas, abriu caminhos e influenciou gerações: o violão pampiano de Lucio Yanel. Aos 79 anos, a trajetória do violonista argentino radicado no Rio Grande do Sul ganha nova reverência com o relançamento de sua biografia. Em entrevista a Zero Hora, o músico conta como foi o processo de construção da obra e revisita lembranças que viveu junto ao violão.
O retrato é de André Ávila.
Fechando a semana, o fotógrafo Mateus Bruxel esteve no concurso Miss e Mister Universal Trans Brasil, no Teatro Unisinos, em Porto Alegre, que celebra a diversidade e a representatividade da comunidade transgênero.