Cavalo crioulo, ComicCon e yoga com cachorrinhos: a semana em fotos

Atividade reúne mulheres novatas ou experientes no esporte. Renan Mattos / Agencia RBS

Renan Mattos acompanhou um grupo de mulheres que pratica escalada indoor. Entre novatas e experientes, o grupo se reúne mensalmente para a prática do esporte que foi estreante na última edição das Olimpíadas. O espaço oferece a estrutura com diferentes níveis de dificuldade.

Milton é oito vezes campeão do Freio de Ouro. Jefferson Botega / Agencia RBS

Ginete e treinador de cavalo crioulo, Milton Ivan Pereira Castro, o Seu Milton, oito vezes campeão do Freio de Ouro, é referência na formação de campeões, unindo técnica apurada, tradição e uma relação de cumplicidade com os animais.

A foto é de Jefferson Botega.

Marcelo Moglia mantém um elo de tradição com os animais. Jefferson Botega / Agencia RBS

Marcelo Móglia se destaca por ser um caso raro de criador que monta os próprios cavalos. Venceu o Freio de Ouro em 2002, subiu ao pódio outras 12 vezes e viu seus animais conquistarem 150 títulos nas provas morfológicas, oito deles de melhor exemplar da raça.

Nos últimos anos, ganhou ainda mais orgulho: seu filho Pancho também conquistou classificação para a final do Freio de Ouro.

A foto é de Jefferson Botega.

Helen Rockeback mostra como o apoio da família é importante durante a educação. Camila Hermes / Agencia RBS

Reportagem mostrou como os familiares podem ajudar na criação de uma rede de apoio ao estudante que ingressa na graduação.

Na foto de Camila Hermes, Helen Rockenback, aluna do segundo semestre de design na Unisinos, conta com o apoio dos pais para cursar a graduação.

Monumento presta homenagem aos voluntários durante a tragédia ambiental ocorrida em maio de 2024. Camila Hermes / Agencia RBS

Em Canoas, foi instalado o monumento aos voluntários das enchentes de 2024. A peça fica no local de onde os barcos partiam para salvar os moradores.

O registro é de Camila Hermes.

Porto Alegre recebe o maior evento geek do Estado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A ComicCon chegou a Porto Alegre. Após anos ocorrendo em Canoas, o evento de HQs e cultura geek e pop, ocorre no campus Porto Alegre da Unisinos e atrai dezenas de praticantes de cosplay.

Na foto de Mateus Bruxel, Veronica Webber, 27, como a Mulher Gavião.

A prática busca o contato com os animais e a prática de yoga para o bem-estar físico e mental dos participantes. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Com iniciativa pelo estúdio criativo Hunted, em parceria com a ONG 101 Vira-latas, a Puppy Yoga ganha atenção no espaço localizado na Vila Roubadinhas, no bairro Auxiliadora.

A prática combina os benefícios físicos do yoga com o bem-estar emocional proporcionado pelo contato com filhotes, reduzindo o estresse e estimulando a sensação de prazer.

A foto é de Mateus Bruxel.

Novo julgamento diminuiu a pena dos quatro réus do caso Kiss. Renan Mattos / Agencia RBS

Familiares das vítimas da boate da Kiss protestaram em frente ao Tribunal de Justiça após o julgamento de recurso que reduziu a pena dos quatro réus do processo.

Na foto, presidente da associação de familiares e sobreviventes da tragédia (AVTSM), Flávio Silva.

A foto é de Renan Mattos.

Lucio Yanel é um dos maiores nomes da música folclórica latina. André Ávila / Agencia RBS

Nas raízes da música feita no pampa gaúcho, há um violão que atravessou fronteiras, uniu culturas, abriu caminhos e influenciou gerações: o violão pampiano de Lucio Yanel. Aos 79 anos, a trajetória do violonista argentino radicado no Rio Grande do Sul ganha nova reverência com o relançamento de sua biografia. Em entrevista a Zero Hora, o músico conta como foi o processo de construção da obra e revisita lembranças que viveu junto ao violão.

O retrato é de André Ávila.

Evento celebrou a diversidade e representatividade da comunidade trans. Mateus Bruxel / Agencia RBS