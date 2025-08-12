Felca diz que anda com carro blindado e seguranças após vídeo sobre "adultização":  "Mergulhei no lamaçal"

Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. Youtube / Reprodução

O influenciador Felca revelou que precisou tomar providências para sua segurança após se posicionar contra apostas online e, mais recentemente, gravar um vídeo com denúncias sobre a exploração da imagem de crianças na internet. No mesmo dia em que publicou Adultização, que já soma 26 milhões de visualizações em seu canal no YouTube, Felca revelou que anda com carro blindado e seguranças para se proteger de possíveis ameaças.

Em entrevista ao podcast PodDelas, o influenciador afirmou já ter recebido "muitas ameaças" por comentar assuntos sensíveis.

— Comecei a andar com carro blindado e segurança. Muitas ameaças, sim. A questão das bets, por exemplo, vieram muitas ameaças. A questão da adultização existe uma ameaça de processo. Provavelmente existe e a gente conta com isso, que vai existir alguns processos aí. Mas é o lado da verdade. Se ninguém fala, ninguém vai falar — declarou.

Felca também revelou que a ideia de gravar o vídeo com denúncias sobre a adultização de crianças surgiu há um ano atrás. Ele contou ter vontade de "vomitar" ao ver as cenas que denunciou.

— Eu realmente mergulhei no lamaçal. Foi muito aversivo fazer esse vídeo. É terrível a gente olhar essas cenas. Dá vontade de chorar, de vomitar, é terrível. Mergulhei no lamaçal. O que a gente está fazendo aqui é uma gota no oceano. Mas, sem essa gota, o oceano seria menor. Então, vale a pena fazer — comentou sobre a postagem que fez na última quinta-feira (7).

Conhecido pelo conteúdo humorístico, Felca resolveu fazer a denúncia após observar o crescimento de conteúdos de pedofilia nas redes sociais - um assunto, segundo ele, "pouco falado por quem tem alcance". Adultização chegou a 5 milhões de visualizações em um único dia.

Em 50 minutos, o youtuber fez um compilado de denúncias sobre influenciadores que abusam da imagem de crianças, mostrou na prática como o algoritmo funciona para entregar esse tipo de conteúdo para pedófilos e entrevistou uma psicóloga especializada para falar sobre o perigo da exposição nas redes sociais para as crianças e adolescentes.