Carregador portátil pega fogo durante voo entre São Paulo e Amsterdã e assusta passageiros: "Ninguém sabia de onde vinha a fumaça"

Um carregador portátil, guardado nas bagagens de mão de um passageiro, pegou fogo repentinamente e assustou quem estava a bordo de um voo da KLM que partiu de São Paulo com destino a Amsterdã, na Holanda, na quarta-feira (6). A fumaça rapidamente tomou conta do avião, mas o princípio de incêndio foi controlado.

— A gente ainda estava sobrevoando o oceano, faltavam mais ou menos quatro horas para chegar no destino, estava todo mundo praticamente dormindo. Aí de repente eu ouço barulho, uma correria, olho para o lado e muita fumaça no corredor ao lado, muita fumaça mesmo — relatou no Instagram a jornalista Simone Malagoli, que estava no voo.

O Boeing-777-300ER, que havia decolado de Guarulhos, sobrevoava a Ilha de Madeira, em Portugal, no momento do incidente. Simone conta que, no primeiro momento, havia suspeita de que o fogo fosse em uma das turbinas ou no motor do avião.

O dono do carregador portátil dormia no momento do princípio de incêndio. Os comissários de bordo utilizaram extintores de incêndio para controlar a situação.

— Eu juro que achei que ia morrer. Eu quase mandei mensagem para os meus pais, eu realmente achei que ia morrer, era muito fumaça, um cheiro horroroso e a gente não sabia de onde via — disse Simone.

Apesar do susto, o voo KL792 não precisou alterar a rota e pousou em segurança e sem atrasos no aeroporto de Schiphol. O pouso foi seguido por "aplausos de alívio" dos passageiros.