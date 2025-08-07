Geral

Susto
Notícia

Carregador portátil pega fogo durante voo entre São Paulo e Amsterdã e assusta passageiros: "Ninguém sabia de onde vinha a fumaça"

Princípio de incêndio foi controlado por comissários e o voo da KLM pousou em segurança e sem atrasos no aeroporto de Schiphol

Zero Hora

