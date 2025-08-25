Canoas ganha monumento aos voluntários da enchente com o cavalo Caramelo retratado; veja fotos

Monumento aos voluntários da enchente será inaugurado nesta terça (26) em Canoas, retratando o cavalo Caramelo. Camila Hermes / Agencia RBS

Os moradores de Canoas, na Região Metropolitana, já podem contemplar o monumento em homenagem aos voluntários da enchente de 2024. Símbolo da pior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, o cavalo Caramelo está retratado na obra.

A inauguração oficial será nesta terça-feira (26), às 10h30min, na Praça J. C. Nozari, perto do viaduto onde se concentraram as ações de resgate. O monumento fica no lado direito da BR-116, no sentido Canoas-Capital, e é circundado pela Rua Lomas Valentinas e pela Avenida Getúlio Vargas.

O prefeito Airton Souza diz que Canoas chegou a contar com mais de 10 mil voluntários cadastrados na prefeitura e na Defesa Civil durante a cheia. O município foi um dos mais atingidos pela inundação do ano passado.

— A ideia do monumento nasceu como forma de gratidão e reconhecimento pela generosidade dessas pessoas (voluntários que vieram de vários lugares do país). Também estamos homenageando o Caramelo, símbolo de resistência — afirma o prefeito.

Inspiração para a obra

Idealizado pelo artista plástico Ricardo Cardoso, o monumento tem 14m50cm de comprimento, 5m de altura e 2m de largura. Está instalado sobre uma base com 30 toneladas de concreto e foi construído em aço corten, que não precisa de pintura e é bastante utilizado na construção civil.

O artista também foi o responsável pela obra em homenagem aos heróis voluntários anônimos inaugurada no final de 2024 na orla do Guaíba, perto da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. Cardoso observa:

— A obra de Canoas é motivada por toda essa tragédia climática que ocorreu em 2024. Por conta disso, surgiram muitos heróis que foram para a linha de frente salvar crianças, idosos e pets.

Como é o monumento

O cavalo Caramelo foi retratado em pé, apoiado sobre as duas patas traseiras. Em um barco, estão cinco pessoas, mais uma criança de colo e dois cachorros. Outros indivíduos seguram a embarcação: um tenta subir e três puxam uma corda. Cardoso explica a inspiração:

— Em Canoas, tivemos aquela cena muito forte do cordão de pessoas puxando embarcações. Isso me motivou a colocar aqueles três elementos como se estivessem puxando o barco.

Sobre a figura de Caramelo, o artista observa:

— O Caramelo acaba materializando a força da resiliência. O animal ficou quatro dias em cima do telhado se equilibrando e ainda saiu com vida.

A iniciativa para a criação do monumento partiu da Secretaria de Cultura e Turismo de Canoas. O custo de R$ 365 mil foi financiado pela Corsan. A prefeitura investiu R$ 120 mil na revitalização da praça e outros R$ 20 mil vieram do hipermercado Via Atacadista.

Leia Mais Monumento em homenagem aos voluntários que atuaram na enchente é inaugurado em Porto Alegre; veja fotos

"Vai ficar para a história", diz moradora

Zero Hora esteve no local na última quinta-feira (21) para conhecer o monumento. O ajardinamento estava sendo executado e algumas pessoas circulavam pelo espaço.

A auxiliar de cozinha Camila Guterrez, 32 anos, viveu de perto a tragédia da enchente de 2024. Moradora do bairro Mathias Velho, ela não esquece aqueles heróis anônimos que auxiliaram durante os difíceis dias:

— Gostei muito do monumento e do pessoal que veio de fora para ajudar a tirar as pessoas da enchente.

Opinião semelhante tem a amiga Sirlei Fátima de Oliveira, 49, que atua na mesma profissão e reside no bairro Niterói:

— Isso aí vai ficar para a história. É lindo de ver. Estão homenageando pessoas que ajudaram o povo.

Como é a praça do monumento