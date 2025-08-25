Geral

Heróis anônimos
Notícia

Canoas ganha monumento aos voluntários da enchente com o cavalo Caramelo retratado; veja fotos

Obra foi criada pelo artista Ricardo Cardoso, que já havia produzido homenagem similar em Porto Alegre; inauguração será nesta terça (26)

André Malinoski

