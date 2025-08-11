Geral

Solidariedade
Notícia

Campanha do Agasalho ultrapassa marca de um milhão de peças distribuídas

Itens como toalhas de banho, lençóis, cobertores e mantas são o foco da ação do governo estadual, enquanto a da prefeitura de Porto Alegre tem maior procura por doações de roupas masculinas, infantis e alimentos não perecíveis

Zero Hora

