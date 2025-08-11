Campanha do Agasalho ultrapassa marca de um milhão de peças distribuídas

Peças já foram distribuídas para 247 municípios gaúchos. Ascom Defesa Civil RS / Divulgação

O número de peças distribuídas na Campanha do Agasalho no RS já supera 1 milhão. Esta é a soma dos itens arrecadados pelo governo do Estado - 950 mil — e os da prefeitura de Porto Alegre — 60 mil. Duzentas e quarenta e sete cidades receberam as doações.

O foco do governo do Estado é a arrecadação de toalhas, lençóis, cobertores e mantas. Já na campanha da prefeitura da Capital, a busca maior é por doações de roupas masculinas, infantis e alimentos não perecíveis.

Segundo a prefeitura de Porto Alegre, a campanha seguirá enquanto fizer frio. Em âmbito estadual, as coletas costumam encerrar no início de setembro, mas a Defesa Civil informa que o prazo também deve ser prolongado caso as temperaturas permaneçam baixas durante o mês.

Porto Alegre tem 14 pontos de coleta, como o Paço Municipal e o Centro Administrativo Municipal. A lista completa pode ser consultada no site da prefeitura.

A campanha estadual tem locais de doação em 33 cidades do Estado, disponíveis no site da Defesa Civil.