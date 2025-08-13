Cachorrinha é resgatada dentro de mala em arroio de Santa Maria e passará por cirurgia

Cadelinha foi apelidada de Lilica após ser resgatada do Arroio Cadena, em Santa Maria. Letícia Adamy / Arquivo pessoal

Uma cachorrinha foi resgatada por moradores de Santa Maria após ser encontrada dentro de uma mala jogada no Arroio Cadena, nas proximidades da Rua Perpendicular, no bairro Juscelino Kubitschek. O objeto estava completamente fechado e ainda não se sabe há quanto tempo o animal estava ali.

O caso foi registrado no começo da tarde de terça-feira (12), quando populares que residem no bairro da zona oeste da cidade tomavam chimarrão nas imediações do arroio. A reportagem conversou com os moradores, que contaram que a cadela parecia debilitada após sair da mala.

Após o resgate, a cachorrinha — que foi apelidada de Lilica — foi encaminhada para atendimento veterinário. Ela recebeu os primeiros cuidados, incluindo tratamento com antibiótico, anti-inflamatório, antipulgas e vermífugo.

De acordo com a médica veterinária Letícia Adamy, responsável pelo atendimento, Lilica passa bem graças ao rápido resgate. No entanto, exames apontaram tumores em estágio avançado nas mamas e ela precisará passar por cirurgia para a remoção parcial das regiões afetadas. O procedimento está previsto para ocorrer nesta quinta-feira (14).

— É uma cirurgia bem invasiva porque vai ser retirada toda a cadeia mamária de um lado, então ela vai ficar com muitos pontos, tem de fazer repouso absoluto. Mas como a parte cardíaca dela está com uma avaliação boa, não tem nem sopro, eu acredito que tudo vai dar certo — afirma Letícia.

Apesar da idade avançada, estimada entre 10 e 12 anos, a expectativa é de que Lilica se recupere bem. A ONG Somos Pet, que trabalha com o resgate de animais na cidade, está promovendo uma campanha de arrecadação de fundos para auxiliar nos custos do tratamento.

Até que seja encontrada uma família adotiva, a cachorrinha permanecerá sob os cuidados da clínica veterinária.

Abandono é crime

O caso gerou comoção entre os moradores, que se organizam para formalizar uma denúncia em boletim de ocorrência. De acordo com a legislação brasileira, abandonar um animal é crime, previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/98).