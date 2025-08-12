Buscas a homem que caiu de barco já duram três dias em Caçapava do Sul

O bombeiros de Caçapava do Sul continuam ao longo desta terça-feira (12) as buscas a Elstor Schwengber, de 43 anos, que caiu nas águas do Arroio Irapuá depois que o barco onde estava virou na tarde de sábado (9).
O acidente aconteceu na localidade de Bom Jardim, limite entre os municípios de Caçapava do Sul, na Campanha, e Cachoeira do Sul, na região central do Estado.
Segundo os bombeiros que atuam no local, nesta parte as águas são fundas, há muitos galhos e uma correnteza forte, o que dificulta os serviços.
— Como a água é muito gelada, se ele está submerso vai demorar a flutuar — afirma o comandante do segundo pelotão dos Bombeiros de Caçapava do Sul, Rodrigo Vasques.
Duas equipes estão mobilizadas nas buscas: uma de mergulho e outra de barco. Os trabalhos são feitos apenas durante o dia, por conta da luz. Nos próximos dias, a ideia é ampliar o raio das buscas.
Barco foi virado por correnteza, segundo testemunhas
Elstor, natural de Venâncio Aires, e outros três amigos estavam no barco quando ele virou.
Aos bombeiros, eles relataram que a correnteza provocou o acidente e que, após virar, conseguiram nadar até a margem, não tendo visto mais o Eltsor.
A Polícia Civil abriu investigação para apurar o caso, que inicialmente é tratado como acidente.