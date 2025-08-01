Buracos, filas e medo: a realidade da BR-158 entre Santa Maria e Júlio de Castilhos

BR-158 registra, há mais de um ano, aumento significativo no fluxo de veículos. Tayline Manganeli / Agencia RBS

A BR-158 apresenta curvas fechadas, acostamentos estreitos, sinalização precária, buracos profundos e trechos em meia-pista devido a obras.

Considerada uma das principais rotas de escoamento da produção agrícola do Noroeste rumo ao Porto de Rio Grande, a rodovia enfrenta um cenário crítico, frequentemente apontado como perigoso por motoristas.

Em um trecho de 62 quilômetros — entre Júlio de Castilhos e Santa Maria — a rodovia é marcada por adversidades que viraram alvo de reclamação de quem trafega na via.

Além das questões estruturais, a BR-158 registra, há mais de um ano, aumento significativo no fluxo de veículos. Com a interrupção da Estrada do Perau desde a enchente de 2024, a rodovia tornou-se a única ligação entre Santa Maria e Itaara. Caminhões e veículos leves que circulam entre os dois municípios passaram a utilizar exclusivamente esse trajeto. Antes dos deslizamentos, a Estrada do Perau reduzia em cerca de 30% o tempo de viagem e era amplamente utilizada por moradores que se deslocavam diariamente.

Mateus Neto, morador de Itaara e estudante em Santa Maria, vivenciou um dos muitos episódios que ilustram os riscos da BR-158. Na madrugada da última terça-feira (29), ele foi acionado pela esposa após o veículo que ela dirigia ter dois pneus furados. No mesmo horário, outros cinco automóveis estavam parados no local, também devido a danos causados por buracos na pista. Em dias de chuva ou neblina, a situação se agrava, aumentando o risco de acidentes.

— A gente acaba tendo que ir para Santa Maria direto, então utilizamos a rodovia e acabo passando por isso toda hora. Um desses pneus que furou é do mesmo lado onde já trocamos duas vezes, em um mês.

O caminhoneiro Gilberto Siqueira, 45 anos, trafega semanalmente pela BR-158. E não tem um dia em que não testemunhe um motorista parado em razão de pneus furados.

— Teve um dia em que vi cinco carros trocando pneu, no mesmo lugar. Aí eles arrumam os buracos, mas chove e piora. E assim vai indo.

Crateras se estendem ao longo da via. Tayline Manganeli / Agencia RBS

O medo dele, assim como o de outros caminhoneiros, também é ter algum problema:

Nem é panela mais, como falam, é um tacho mesmo. Se chega pegar o caminhão, estoura o pneu. GILBERTO SIQUEIRA Caminhoneiro

Parado na tranqueira

Boa parte da rodovia é de pista simples, o que se torna um problema ainda maior nos trechos onde há obras em andamento. Apesar de aguardadas, motoristas reclamam da forma com que são organizadas.

Em vários pontos apenas uma faixa está liberada para o tráfego, delimitada por cones. Em horários de pico, o resultado são longas filas e muito tempo parado.

Na sexta-feira passada eu perdi 40 minutos parado. É sempre no horário de pico, 16h30min, 17h, é horrível. Passo por isso sempre. Esses dias estava quase entrando no posto e rasguei um pneu. Há tempos está assim, mas agora parece pior. EDENILSON SIQUEIRA Motorista, morador de Itaara

Saindo de Santa Maria às 8h15min da manhã de quarta-feira (30), a equipe da Rádio Gaúcha levou 45 minutos para percorrer 15 quilômetros — um trajeto que, em condições normais, seria feito em menos da metade disso. Neste curto trajeto, havia três pontos interrompidos que obrigavam os motoristas a usarem somente uma das faixas, enquanto quem vinha do sentido contrário, precisava esperar.

Acidentes

Um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pedido da Rádio Gaúcha, confirma que a BR-158 é a estrada com mais acidentes na Região Central. Somente no primeiro semestre deste ano, foram 60 ocorrências.

Desnível e buracos tomam conta de vários quilômetros. Tayline Manganeli / Agencia RBS

Dados indicam que metade das mortes em acidentes rodoviários na região ocorreu nesse trecho da rodovia. A PRF, contudo, não confirmou se há relação direta com as condições da infraestrutura viária.

Um sentimento comum une os motoristas que trafegam na BR-158: medo. Mateus relata que várias vezes acionou a polícia ao se deparar com cenas assim:

— Várias vezes eu já liguei para PRF por conta de algum carro parado ou às vezes até de acidente. É escuro e com neblina fica muito perigoso, não dá para ver os buracos, é um medo passar ali.

As obras

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que há um contrato de manutenção vigente até 2027, com investimento previsto de R$ 88 milhões. As obras estavam paralisadas desde março, sendo executado apenas o serviço de tapa-buracos. Neste mês, com a liberação de novos recursos, os trabalhos foram retomados.

Segundo o Dnit, após períodos de chuva, são realizados serviços emergenciais para garantir a trafegabilidade. Ao longo da rodovia, é possível observar maquinário em operação e trechos sinalizados com cones.