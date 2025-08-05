Geral

Litoral Norte
Notícia

Bombeiros fazem buscas por jovem que desapareceu no Rio Mampituba, entre o RS e Santa Catarina

Vítima, de 18 anos, pulou na água na noite de segunda-feira (4) e não foi mais vista, segundo relato de um amigo

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS