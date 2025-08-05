Bombeiros fazem buscas por jovem que desapareceu no Rio Mampituba, entre o RS e Santa Catarina

Bombeiros realizam buscas por um jovem de 18 anos que desapareceu no Rio Mampituba, entre o município catarinense de Passo de Torres e Torres, no Litoral Norte.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Santa Catarina, o jovem desapareceu na noite de segunda-feira (4), por volta das 22h50min, quando teria entrado na água para nadar, próximo à ponte pênsil que conecta os dois municípios.
No entanto, ele não conseguiu retornar à margem e sumiu no rio, conforme o relato de um amigo.
Os bombeiros foram acionados e iniciaram as buscas nas margens do Rio Mampituba e na orla marítima da praia de Passo de Torres.
A procura continuou na manhã desta terça-feira (5) com uma moto aquática, mas não há informações sobre a localização do jovem, que não teve o nome divulgado.