Bombeiros fazem buscas por jovem que desapareceu no Rio Mampituba, entre o RS e Santa Catarina

Uma moto aquática foi utilizada nas buscas durante a manhã desta terça-feira. Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina / Divulgação

Bombeiros realizam buscas por um jovem de 18 anos que desapareceu no Rio Mampituba, entre o município catarinense de Passo de Torres e Torres, no Litoral Norte.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Santa Catarina, o jovem desapareceu na noite de segunda-feira (4), por volta das 22h50min, quando teria entrado na água para nadar, próximo à ponte pênsil que conecta os dois municípios.

No entanto, ele não conseguiu retornar à margem e sumiu no rio, conforme o relato de um amigo.

Os bombeiros foram acionados e iniciaram as buscas nas margens do Rio Mampituba e na orla marítima da praia de Passo de Torres.