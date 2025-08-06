Bombeiros encontram corpo de jovem que desapareceu no Rio Mampituba

Mergulhadores encontraram corpo durante a tarde. Bombeiros de Santa Catarina / Divulgação

O Instituto-Geral de Perícias confirmou que o corpo encontrado no Rio Mampituba na tarde desta terça-feira (5) é do jovem de 18 anos que desapareceu na noite de segunda (4). A identidade dele não foi divulgada.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina localizaram o corpo por volta das 16h próximo à ponte pênsil, que conecta o município catarinense de Passo de Torres (SC) a Torres (RS).

O local é o mesmo onde o jovem foi visto pela última vez na segunda-feira. De acordo com os bombeiros, um amigo relatou que ele desapareceu ao mergulhar e não conseguir retornar à margem.

Os bombeiros iniciaram as buscas nas margens do Rio Mampituba e na orla da praia de Passo de Torres ainda na noite de segunda-feira. A procura continuou na manhã desta terça com uma moto aquática e com mergulhadores, que encontraram o corpo à tarde.