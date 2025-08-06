Bombeiros encontram corpo de jovem que desapareceu no Rio Mampituba

O Instituto-Geral de Perícias confirmou que o corpo encontrado no Rio Mampituba na tarde desta terça-feira (5) é do jovem de 18 anos que desapareceu na noite de segunda (4). A identidade dele não foi divulgada.
Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina localizaram o corpo por volta das 16h próximo à ponte pênsil, que conecta o município catarinense de Passo de Torres (SC) a Torres (RS).
O local é o mesmo onde o jovem foi visto pela última vez na segunda-feira. De acordo com os bombeiros, um amigo relatou que ele desapareceu ao mergulhar e não conseguir retornar à margem.
Os bombeiros iniciaram as buscas nas margens do Rio Mampituba e na orla da praia de Passo de Torres ainda na noite de segunda-feira. A procura continuou na manhã desta terça com uma moto aquática e com mergulhadores, que encontraram o corpo à tarde.
A operação contou com a atuação do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, envolvendo quatro bombeiros — dois em jet ski e dois mergulhadores. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul também apoiou nas buscas.