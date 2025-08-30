Bombeiros combatem incêndio em três casas de condomínio em Xangri-lá, no Litoral Norte

Ninguém se feriu. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Bombeiros combatem um incêndio em três casas de um condomínio de Xangri-lá, no Litoral Norte, neste sábado (30). Conforme o capitão do batalhão de Capão da Canoa, Fernando Goulart, o fogo está controlado, e as equipes atuam agora no rescaldo.

O caso ocorreu em três sobrados geminados com divisórias de drywall no Condomínio Pateo Marbella, Avenida Jose Bruno Klein, na praia de Maristela.

As chamas começaram na madrugada, e o combate ao incêndio seguiu durante a manhã, com uso de 30 mil litros de água e apoio do pelotão de Osório.

Ainda segundo os bombeiros, a estrutura das três residências foi salva. Ninguém ficou ferido.

Segundo bombeiros, casas tinham divisórias de drywall. Corpo de Bombeiros / Divulgação