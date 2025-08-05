Bolsonaro em prisão domiciliar e IA na educação: leia resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta segunda-feira (4).

Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro

Bolsonaro já está usando tornozeleira eletrônica desde o dia 18 de julho. Mateus Bonomi / AFP

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretou nesta segunda-feira (4) a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes apontou descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente, como a proibição de utilizar redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.

Educação

Educação com IA: Brasil prepara regulamentação que pode entrar em vigor em 2026

O objetivo é dar diretrizes gerais, com autonomia às instituições. GamePixel / Adobe Stock

O uso e o ensino de inteligência artificial (IA) na educação brasileira passarão por regulamentação nos próximos meses. O assunto é tratado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), que cria uma resolução que deve abranger tanto a forma como o recurso tecnológico estará presente no currículo de cursos de pedagogia e licenciaturas, quanto diretrizes sobre como poderá ser utilizado nas escolas.

Clique aqui e leia a matéria completa

Cultura e lazer

O que atrai o público para livrarias e sebos em Porto Alegre, capital brasileira com mais acesso a livros

A taróloga Sabrina Amaral, 36 anos, busca livros de sua área em um sebo no Centro de Porto Alegre. Renê Almeida / Agencia RBS

Em um final de tarde, a taróloga Sabrina Amaral, 36 anos, procura atentamente um livro de sua área de atuação nas prateleiras de um sebo no Centro Histórico de Porto Alegre. Conta que, desde pequena, acompanha os pais nos sebos e livrarias da cidade. Naquele dia, estava com as duas filhas, que procuravam seus títulos preferidos na sessão infantil.

Clique aqui e leia a matéria completa

Economia

Lixo descartado em 85 cidades vai virar gás para atender indústrias no RS

Planta localizada em Minas do Leão aguarda últimas licenças. André Ávila / Agencia RBS

A casca de banana, o papel higiênico e outros resíduos descartados em 85 municípios gaúchos vão se transformar em um gás capaz de gerar energia, servir como combustível e impulsionar indústrias. Está prestes a entrar em operação a primeira planta de produção de biometano em um aterro sanitário no Estado, em uma área da Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR) em Minas do Leão, na Região Carbonífera, com capacidade de gerar o equivalente ao conteúdo de 12,5 mil botijões de gás ao dia.

Comportamento

"Um gaúcho sem cavalo é meio gaúcho": conheça o patrono do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

Barbachan conta que nunca imaginou que o acampamento chegaria a ser tão importante. Renan Mattos / Agencia RBS

Em abril de 1983, Rene Maurício Barbachan ficou maravilhado quando o poeta Jayme Caetano Braun, de quem era assistente pessoal, declamou o poema Itaí Tupambaé no programa de rádio que ancorava. Os versos eram uma homenagem ao cavalo campeão do primeiro Freio de Ouro, disputado no ano anterior na Expointer, e cuja vitória tinha sido presenciada por Rene.

Clique aqui e saiba mais sobre o patrono

Atestado durante a menstruação? Entenda o que é a licença menstrual, já adotada por empresas brasileiras

Mulheres com ciclos menstruais dolorosos não encontram amparo na legislação trabalhista. Pixel-Shot / stock.adobe.com

Cólicas fortes, enjoo, dor que irradia para as costas, enxaquecas que resistem aos remédios. Nos primeiros dias da menstruação, Andressa Brzezinski, 34 anos, por vezes não tem forças nem para sair da cama. Ainda assim, precisa seguir com a rotina.