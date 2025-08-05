Bolsonaro em prisão domiciliar e IA na educação: leia resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta segunda-feira (4).
Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretou nesta segunda-feira (4) a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes apontou descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente, como a proibição de utilizar redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.
- O que muda para Jair Bolsonaro com a determinação da prisão domiciliar
- Rosane de Oliveira: prisão domiciliar de Bolsonaro era previsível após o desrespeito às medidas do STF
- Matheus Schuch: Bolsonaro foi avisado de que poderia ser preso se aparecesse em manifestação
- Veja como a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro repercutiu na mídia internacional
Educação
Educação com IA: Brasil prepara regulamentação que pode entrar em vigor em 2026
O uso e o ensino de inteligência artificial (IA) na educação brasileira passarão por regulamentação nos próximos meses. O assunto é tratado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), que cria uma resolução que deve abranger tanto a forma como o recurso tecnológico estará presente no currículo de cursos de pedagogia e licenciaturas, quanto diretrizes sobre como poderá ser utilizado nas escolas.
Cultura e lazer
O que atrai o público para livrarias e sebos em Porto Alegre, capital brasileira com mais acesso a livros
Em um final de tarde, a taróloga Sabrina Amaral, 36 anos, procura atentamente um livro de sua área de atuação nas prateleiras de um sebo no Centro Histórico de Porto Alegre. Conta que, desde pequena, acompanha os pais nos sebos e livrarias da cidade. Naquele dia, estava com as duas filhas, que procuravam seus títulos preferidos na sessão infantil.
Economia
Lixo descartado em 85 cidades vai virar gás para atender indústrias no RS
A casca de banana, o papel higiênico e outros resíduos descartados em 85 municípios gaúchos vão se transformar em um gás capaz de gerar energia, servir como combustível e impulsionar indústrias. Está prestes a entrar em operação a primeira planta de produção de biometano em um aterro sanitário no Estado, em uma área da Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR) em Minas do Leão, na Região Carbonífera, com capacidade de gerar o equivalente ao conteúdo de 12,5 mil botijões de gás ao dia.
Comportamento
"Um gaúcho sem cavalo é meio gaúcho": conheça o patrono do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Em abril de 1983, Rene Maurício Barbachan ficou maravilhado quando o poeta Jayme Caetano Braun, de quem era assistente pessoal, declamou o poema Itaí Tupambaé no programa de rádio que ancorava. Os versos eram uma homenagem ao cavalo campeão do primeiro Freio de Ouro, disputado no ano anterior na Expointer, e cuja vitória tinha sido presenciada por Rene.
Atestado durante a menstruação? Entenda o que é a licença menstrual, já adotada por empresas brasileiras
Cólicas fortes, enjoo, dor que irradia para as costas, enxaquecas que resistem aos remédios. Nos primeiros dias da menstruação, Andressa Brzezinski, 34 anos, por vezes não tem forças nem para sair da cama. Ainda assim, precisa seguir com a rotina.
