Avião de pequeno porte cai nos Lençóis Maranhenses e deixa duas pessoas mortas

Aeronave pertencia ao parlamentar Francisco Nagib (PSB), do Maranhão. Circunstâncias do acidente estão sendo investigadas

