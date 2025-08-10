Avião de pequeno porte cai nos Lençóis Maranhenses e deixa duas pessoas mortas

Duas pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte nas dunas dos Lençóis Maranhenses, na cidade de Santo Amaro, no Maranhão, na tarde de sábado (9). As vítimas foram identificadas como o piloto, Victor Manoel Britto, e a médica veterinária Bruna Emanoely.

Informações apuradas pela Folha de S.Paulo apontam que apenas os dois estavam a bordo. A aeronave, um modelo anfíbio, estava desaparecida desde o meio dia. O veículo foi localizado parcialmente destruído e de ponta cabeça em uma área do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.

A descoberta ocorreu depois que servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) acionarem o Corpo de Bombeiros local.

O avião pertencia ao deputado estadual do Maranhão, Francisco Nagib (PSB). Em uma publicação feita em seu perfil no Instagram, o parlamentar declarou que o piloto era um amigo muito próximo e lamentou o ocorrido.

"Eu e minha família estamos muito tristes e abalados com o trágico acidente envolvendo uma aeronave de minha propriedade. Manifesto meus mais profundos sentimentos de pesar às famílias das vítimas, em especial à família Britto, pela perda irreparável de seu filho", escreveu.