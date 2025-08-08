Geral

Com 170 passageiros
Notícia

Avião da Azul faz pouso de emergência em Brasília após suspeita de bomba

Voo saiu de São Luiz (MA) e tinha como destino Campinas (SP). Pacote suspeito identificado deve passar por perícia para identificar material

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS