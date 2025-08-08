Avião da Azul faz pouso de emergência em Brasília após suspeita de bomba

Voo decolou de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP). Gianfranco Beting / Azul,Divulgação

Uma aeronave da companhia aérea Azul fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília, após ameaça de bomba, na noite desta quinta-feira (7). O voo decolou de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP).

A empresa afirma que a mudança foi preventiva "devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo", conforme nota enviada ao g1.

Ainda conforme a Azul, os 170 passageiros e os tripulantes desembarcaram em segurança. O pouso aconteceu por volta das 20h45min.

A Polícia Federal disse, em nota, que realiza varredura antibombas na aeronave "para verificar a eventual existência de artefatos explosivos e apura a autoria da ameaça". Um pacote suspeito identificado deve passar por perícia para identificar uma possível carga explosiva.

Após o pouso, os passageiros foram direcionados a uma sala de segurança do terminal. Segundo nota do consórcio que administra o Aeroporto de Brasília, a Inframerica, nenhum outro pouso ou decolagem foi impactado.

Três horas após o pouso, os passageiros seguiam em uma "sala de segurança" no aeroporto e prestavam depoimento à PF.

O que diz a Azul

"A Azul informa que o voo AD4816 (São Luiz-Viracopos) declarou emergência e precisou alternar para o aeroporto de Brasília, preventivamente, devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo. O pouso aconteceu normalmente, e os Clientes e Tripulantes desembarcaram em total segurança.

A Azul vai garantir todo o suporte necessário após a liberação das autoridades. A Companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul."

O que diz a Inframerica

"A Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, informa que na noite de hoje, um avião de São Luiz com destino a Viracopos, declarou emergência e alternou para o terminal brasiliense. A aeronave pousou às 20:45 e os passageiros e tripulação desembarcaram em total segurança.

Todo o plano de contingência do aeroporto foi acionado, como prevê o protocolo de segurança da concessionária. A Polícia Federal está atuando no local para averiguar a suspeita de um artefato no interior da aeronave.

As operações aéreas seguiram normal por uma das pistas do aeroporto, sem impacto em pousos e decolagens. O terminal aéreo da capital federal possui duas pistas paralelas, e no momento está com uma das pistas com a operação suspensa."

O que diz a Polícia Federal

"A Polícia Federal esclarece que, na noite desta quinta-feira (7/8), foi acionada para averiguar a informação de ameaça de artefato explosivo em voo da companhia aérea Azul que partiu de São Luís/MA com destino a Campinas/SP.

O voo pousou no Aeroporto Internacional de Brasília, onde os passageiros e a tripulação desembarcaram em segurança.

A PF realiza varredura antibombas na aeronave para verificar a eventual existência de artefatos explosivos e apura a autoria da ameaça."







