Aulas são suspensas em Dom Feliciano devido aos estragos causados pela chuva

Chuva danifica estrada em Dom Feliciano, na Região Sul. Reprodução / Instagram

As escolas da rede municipal de educação de Dom Feliciano, na Região Sul, não terão aulas nesta segunda-feira (25). A medida foi tomada devido aos danos verificados nas estradas por conta da forte chuva dos últimos dias. Pontes e bueiros também foram danificados.

Conforme o prefeito, Tiago Szortyka, os estragos comprometeram a segurança dos estudantes no transporte escolar. O vídeo publicado nas redes sociais, onde a decisão foi divulgada, mostra diversas estradas rompidas e transtornos nas vias.

Ainda segundo o prefeito, a decisão afeta apenas as escolas da rede municipal. As instituições de ensino infantil funcionarão normalmente.

Em São Lourenço do Sul, na mesma região, cidade que decretou estado de calamidade, uma reunião deve ser realizada às 15h para decidir sobre o assunto.