Arquidiocese de Porto Alegre lança campanha de ajuda a famílias na Faixa de Gaza

Segundo dom Jaime Spengler, dinheiro será entregue pelo Vaticano ao Patriarcado Latino de Jerusalém. Duda Fortes / Agencia RBS

A Arquidiocese de Porto Alegre divulgou oficialmente, nesta terça-feira (5), uma campanha de ajuda humanitária para as famílias palestinas na Faixa de Gaza. A ação busca arrecadar valores para auxílio às pessoas afetadas pelo conflito na região. O evento ocorreu na Cúria Metropolitana de Porto Alegre, no Centro Histórico, com a presença de integrantes da sociedade civil e da política.

A campanha nasceu a partir de uma demanda da Frente Parlamentar Porto Alegre–Palestina, da Câmara Municipal da Capital, apresentada à Arquidiocese, que aceitou organizar o envio da ajuda.

O evento contou com a presença do cardeal arcebispo de Porto Alegre, dom Jaime Spengler, também presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e do vereador Pedro Ruas (PSOL), presidente da frente.

A campanha vai funcionar a partir de doações via Pix para a Arquidiocese de Porto Alegre. Os valores arrecadados serão comunicados à Embaixada do Vaticano no Brasil. Em seguida, o dinheiro será repassado ao Instituto para as Obras de Religião, em Roma. Depois, os fundos serão destinados ao Patriarcado Latino de Jerusalém, segundo dom Jaime Spengler.

Como ajudar

Valores podem ser transferidos para o Pix da Mitra da Arquidiocese de Porto Alegre (51993935814).