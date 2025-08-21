A Trensurb anunciou nesta quinta-feira (21) que a operação total do serviço será retomada a partir do dia 30 de agosto, sábado. Dessa forma, os trens voltarão a circular em horário integral, das 5h às 23h, diariamente, pelas 22 estações, entre Porto Alegre e Novo Hamburgo.
A normalização do serviço vem com a conclusão de 80% das obras nos trilhos, atingidos pela enchente de maio do ano passado. O transporte chegou a ser completamente paralisado com a inundação. Depois, aos poucos, foi retomado parcialmente.
Fim do transbordo
Desde março, os passageiros precisavam utilizar um transbordo feito por ônibus entre as estações Mathias Velho, em Canoas, e Mercado. em Porto Alegre, a partir das 20h de segunda a sábado e durante todo o dia em domingos e feriados. Isso ocorria porque as obras de recuperação da via férrea que eram realizadas no trecho só podiam avançar sem a circulação dos trens.
Segundo a empresa, mais de 2,4 milhões de passageiros utilizaram o serviço de baldeação. Foram realizadas 59 mil viagens pelos ônibus.
Retomada antecipada
Inicialmente, a previsão era que a operação total fosse retomada em setembro. A normalização foi antecipada alguns dias, para o 30 de agosto, em razão do início da Expointer. Os trens costumam ser um transporte importante para o evento, que ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.
O restante das obras será realizado apenas após o encerramento da circulação dos trens. Conforme a empresa, quase R$ 60 milhões foram investidos somente na recuperação da via.
Outros aportes foram feitos para modernização das estações, na energia elétrica e na casa de bombas, chegando a mais de R$ 300 milhões. Somente em cabos, painéis de controle e equipamentos de manutenção foram cerca de R$ 16,6 milhões, incluindo medidas de proteção contra furtos.
Obras pendentes
Em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha, na noite desta quinta, o diretor-presidente da Trensurb, Nazur Garcia, disse o que falta para o sistema de trens gaúcho recuperar o que foi afetado pela enchente de maio de 2024.
Segundo Garcia, o trabalho é dividido em cinco frentes diferentes:
- Via férrea: 80% das obras concluídas
- Sistema de sinalização: responsável pela segurança operacional
- Energia: segundo o diretor-presidente, é "a mais complexa de todas". Três das cinco subestações, responsáveis pela movimentação dos trens, foram atingidas pela enchente. Até o meio de 2026, há expectativa de que todas as ações necessárias tenham sido realizadas
- Estações: reconstrução de salas de gerador de energia, reposição de escadas rolantes, elevadores e rampas de acesso
- Casa de bombas: reconstrução da casa de bomba da bacia ferroviária, em frente à Igreja dos Navegantes