Passageiros poderão utilizar o serviço em horário integral. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A Trensurb anunciou nesta quinta-feira (21) que a operação total do serviço será retomada a partir do dia 30 de agosto, sábado. Dessa forma, os trens voltarão a circular em horário integral, das 5h às 23h, diariamente, pelas 22 estações, entre Porto Alegre e Novo Hamburgo.

A normalização do serviço vem com a conclusão de 80% das obras nos trilhos, atingidos pela enchente de maio do ano passado. O transporte chegou a ser completamente paralisado com a inundação. Depois, aos poucos, foi retomado parcialmente.

Fim do transbordo

Desde março, os passageiros precisavam utilizar um transbordo feito por ônibus entre as estações Mathias Velho, em Canoas, e Mercado. em Porto Alegre, a partir das 20h de segunda a sábado e durante todo o dia em domingos e feriados. Isso ocorria porque as obras de recuperação da via férrea que eram realizadas no trecho só podiam avançar sem a circulação dos trens.

Segundo a empresa, mais de 2,4 milhões de passageiros utilizaram o serviço de baldeação. Foram realizadas 59 mil viagens pelos ônibus.

Retomada antecipada

Inicialmente, a previsão era que a operação total fosse retomada em setembro. A normalização foi antecipada alguns dias, para o 30 de agosto, em razão do início da Expointer. Os trens costumam ser um transporte importante para o evento, que ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O restante das obras será realizado apenas após o encerramento da circulação dos trens. Conforme a empresa, quase R$ 60 milhões foram investidos somente na recuperação da via.

Outros aportes foram feitos para modernização das estações, na energia elétrica e na casa de bombas, chegando a mais de R$ 300 milhões. Somente em cabos, painéis de controle e equipamentos de manutenção foram cerca de R$ 16,6 milhões, incluindo medidas de proteção contra furtos.

Leia Mais Expointer terá pela primeira vez um shopping rural; saiba o que é e como funcionará

Obras pendentes

Em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha, na noite desta quinta, o diretor-presidente da Trensurb, Nazur Garcia, disse o que falta para o sistema de trens gaúcho recuperar o que foi afetado pela enchente de maio de 2024.

Segundo Garcia, o trabalho é dividido em cinco frentes diferentes: