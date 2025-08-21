Geral

Após mais de um ano, Trensurb retomará operação total a partir de 30 de agosto

Normalização ocorre após recuperação de trilhos depois da enchente. Trens voltarão a circular em horário integral em todas as 22 estações, entre Porto Alegre e Novo Hamburgo

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

