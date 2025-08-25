Após enchente, famílias de São Lourenço do Sul ainda seguem desabrigadas 

Defesa Civil diz que 10 moradores ainda estão fora de casa em São Lourenço do Sul. Stéfanie Costa / Grupo RBS

O município de São Lourenço do Sul, no sul do Estado, segue enfrentando as consequências da forte chuva que atingiu a cidade no último final de semana. Nesta segunda-feira (25), o panorama da Defesa Civil local é de que 10 pessoas ainda estão fora de casa. No final de semana, foram mais de duas mil residências atingidas e 500 pessoas desabrigadas.

Em entrevista, o prefeito de São Lourenço, Zelmute Marten, afirmou que o leito do Arroio São Lourenço voltou a normalidade. No momento, a urgência é para doações para que as famílias atingidas possam reconstruir suas rotinas.

— Nós estamos, desde ontem, trabalhando na distribuição de cestas básicas e de kits de higiene que recebemos da Defesa Civil do Estado. Toda ajuda é muito bem-vinda. Eu quero solicitar, na medida do possível, a doação de agasalhos, materiais de limpeza e cestas básicas. Peço, se possível, que procurem a prefeitura de São Lourenço e a paróquia de São Lourenço, onde está localizado o abrigo, na comunidade da Nossa Senhora de Fátima — comenta.

A chuva também resultou em danos nas estradas da zona rural e urbana, com infraestrutura de pontes e estradas atingidas. Dessa forma, o município aguarda a homologação do decreto de calamidade pública, que irá possibilitar o repasse de verbas estaduais e federais, além de ações emergenciais para famílias atingidas.

— Há muitos prejuízos de perdas particulares, sem nenhuma dúvida. Muitas pessoas estão começando a retornar para suas casas com o sofrimento de ter a casa ainda com água, com aquele lodo depois que a chuva invade. Além da tristeza e da decepção de móveis perdidos — declarou Zelmute.