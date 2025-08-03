Ao menos oito cidades registram estragos em função de temporal no RS

A Defesa Civil do Estado divulgou na noite deste sábado (2) uma lista de municípios afetados pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde a madrugada.
Até o momento, oito cidades reportaram danos. Aceguá, Bagé, Candiota e Hulha Negra, na região da Campanha, Arroio Grande, Jaguarão e São José do Norte, na região Sul, e Santana do Livramento, na Fronteira Oeste.
Não foram registrados feridos, apenas danos materiais, como destelhamentos e quedas de árvores.
Virada no tempo
Para a noite deste sábado, a Defesa Civil emitiu um alerta laranja, que indica risco alto para temporais acompanhados de queda de granizo, rajadas de vento e destelhamentos para as seguintes regiões: Central, Sul, Vale do Rio Pardo, Missões, Campanha e Fronteira Oeste.
Até a madrugada de domingo (3), são esperados temporais severos no Oeste e Centro, com rajadas de vento que podem chegar aos 100 km/h, além da ocorrência de granizo em alguns pontos.
Municípios que reportaram danos em função do temporal
Aceguá
Município reportou queda de granizo na zona rural, causando danos em telhados de residências.
Arroio Grande
Ventos fortes ocasionaram danos em telhados de três residências.
Bagé
Danos em telhados em três residências e uma árvore caída.
Candiota
Destelhamentos e árvores caídas na zona rural.
Hulha Negra
Destelhamento na zona rural.
Jaguarão
Danos em telhado de uma residência.
Santana do Livramento
Danos em telhados e árvores caídas no centro da cidade.
São José do Norte
Danos nos telhados de residências.