"Andei Pensando": Gabriel Sant’Ana Wainer estreia programa com análise e opinião no canal de GZH

Misturando informação, análise e opinião sobre os assuntos do momento, o Andei Pensando estreia nesta terça-feira (26) no YouTube de GZH. O programa em vídeo, comandado pelo comunicador Gabriel Sant’Ana Wainer, vai ao ar sempre às terças, quartas e quintas-feiras, às 18h30min. Política, economia e noticiário internacional estão no centro da pauta.
— É um projeto jornalístico moderno, com linguagem informal, mas com a responsabilidade que se espera da grande imprensa. A ideia é oferecer um recorte do noticiário com análise e opinião, juntando os principais destaques do Brasil e do mundo em um programa curto, dinâmico, sério e divertido na mesma medida — explica Wainer.
Com tom de conversa direta com o público, o programa aposta em uma “pílula de informação”: conteúdos rápidos, acessíveis e relevantes, que aproximam o espectador do debate.
Gabriel Sant’Ana Wainer é colunista de Zero Hora e apresentador do Timeline, da Rádio Gaúcha. Antes de chegar ao grupo, passou por veículos como O Estado de S. Paulo e GloboNews, além de integrar o canal de YouTube RivoNews. Seguindo a tradição do avô, o jornalista Paulo Sant’Ana (1939-2017), um dos nomes mais marcantes da RBS, Wainer, aos 33 anos, amplia sua presença e atuação multiplataforma.