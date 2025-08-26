"Andei Pensando": Gabriel Sant’Ana Wainer estreia programa com análise e opinião no canal de GZH

Misturando informação, análise e opinião sobre os assuntos do momento, o Andei Pensando estreia nesta terça-feira (26) no YouTube de GZH. O programa em vídeo, comandado pelo comunicador Gabriel Sant’Ana Wainer, vai ao ar sempre às terças, quartas e quintas-feiras, às 18h30min. Política, economia e noticiário internacional estão no centro da pauta.

— É um projeto jornalístico moderno, com linguagem informal, mas com a responsabilidade que se espera da grande imprensa. A ideia é oferecer um recorte do noticiário com análise e opinião, juntando os principais destaques do Brasil e do mundo em um programa curto, dinâmico, sério e divertido na mesma medida — explica Wainer.

Com tom de conversa direta com o público, o programa aposta em uma “pílula de informação”: conteúdos rápidos, acessíveis e relevantes, que aproximam o espectador do debate.

Wainer, 33 anos, assina coluna em Zero Hora e apresenta o "Timeline", da Rádio Gaúcha Jefferson Botega / Agencia RBS