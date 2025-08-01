Ainda há 5 mil locais sem energia no RS desde o ciclone na segunda-feira

CEEE Equatorial pretende concluir reparos nesta sexta-feira. André Ávila / Agencia RBS

A CEEE Equatorial informou na manhã desta sexta-feira (1º) que conseguiu restabelecer o fornecimento de energia elétrica para 425 mil dos clientes afetados pelo ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul nesta semana. Segundo a companhia, dos 430 mil consumidores impactados, ainda 5 mil ainda aguardam uma solução desde segunda-feira.

A empresa informa que segue mobilizada para atender os cerca de 5 mil clientes que ainda estão sem luz. As ocorrências se concentram nos municípios de Capão da Canoa, Cidreira, Palmares do Sul, Arroio do Sal e Balneário Pinhal. Na manhã de quinta-feira (31), eram 31 mil sem luz.

A CEEE Equatorial reforça que a população deve manter distância de fios e cabos rompidos e acionar os canais oficiais de atendimento para relatar qualquer situação de risco. Os contatos disponíveis são o WhatsApp Clara, pelo número (51) 3382-5500, o site, a Central de Atendimento 0800 721 2333 e o aplicativo Equatorial Energia, disponível para Android e iOS.

