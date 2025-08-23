Água invade ruas em São Gabriel e em São Lourenço do Sul; famílias precisam deixar suas casas

Arroio São Lourenço ultrapassou a cota de inundação. Jorge Schneid / arquivo pessoal

As chuvas que atingem o Estado tiraram famílias de suas casas nas regiões Sul e Centro-Oeste, neste sábado (23). Em São Lourenço do Sul, o arroio São Lourenço ultrapassou a cota de inundação e atingiu residências. A Defesa Civil estima que aproximadamente 2 mil casas tenham sido atingidas com o avanço da água.

Ainda conforme a Defesa Civil, já choveu cerca de 195 milímetros na cidade nas últimas 48 horas, o volume ultrapassa o esperado para todo o mês. O nível exato do arroio não foi identificado porque o medidor quebrou durante o temporal.

Até o momento 19 pessoas foram encaminhadas para o abrigo montado na Comunidade Nossa Senhora de Fátima. Outros 22 moradores da cidade precisaram ir para casa de familiares e amigos não foi repassado.

Impactos na região Centro-Oeste

Já em São Gabriel, foram registrados 203 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. O Rio Vacacaí invadiu as ruas, o que fez com que os moradores do Bairro Mato Grosso ficassem sem seu principal acesso ao centro da cidade. A Defesa Civil afirma que trabalha na entrega e instalação de lonas em casas que tiveram seus telhados danificados. A Prefeitura também atua na distribuição de cobertores e colchões. Até o momento, duas famílias estão fora de casa.

Na cidade de São Francisco de Assis, a estrada que liga as localidades de Toroqua e São José do Inhandiju foi levada pelas águas de uma sanga. O desvio provisório, que foi montado por conta da chuva de 2024, sofreu um desmoronamento. A Prefeitura afirma que vai ser preciso esperar a chuva encerrar para realizar os reparos necessários.