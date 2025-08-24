Abrigo de animais resgatados na enchente em Canoas tem fechamento adiado; 27 cães ainda aguardam um lar

Previsto para encerrar as atividades em 30 de agosto, o Abrigo Municipal Palmira Gobbi, em Canoas, teve o fechamento adiado. No local, 27 cães resgatados da enchente de 2024 ainda aguardam um lar.

A prefeitura de Canoas promoverá campanhas e feiras de adoção até o dia 21 de setembro, data na qual os animais remanescentes serão realocados para a sede da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal (SMBEA). O espaço ainda está passando por ajustes necessários para recebê-los, mas, conforme a prefeitura, conta com instalações permanentes e mais adequadas para garantir o bem-estar dos cães.

Esta é a segunda prorrogação das atividades do abrigo, montado emergencialmente durante a enchente na Avenida Farroupilha, 8.001, no bairro São José. O objetivo é oportunizar mais tempo para as adoções e conseguir acomodar os pets no novo espaço, conforme a prefeitura. A divulgação do encerramento tem se convertido em mais adoções.

Leia Mais Abrigo com 66 cães resgatados na enchente será fechado em Canoas

Desde que o abrigo foi aberto, mais de 1,5 mil animais foram doados, e 700 reencontros dos pets com seus tutores aconteceram.

— A procura pelos animais ainda não está como o esperado, mas está aumentando — afirma Camila Schmitz, médica veterinária responsável pelo abrigo.

A prioridade neste momento é encontrar lares definitivos para os animais antes do fechamento do abrigo, por meio da adoção responsável, para proporcionar uma vida com afeto e cuidados permanentes.

Como adotar

Interessados em adotar devem apresentar documento com foto, comprovante de residência e preencher um formulário de entrevista, que avalia se o ambiente familiar é adequado para receber um animal de estimação. São aceitos tutores de outros municípios e Estados.

Informações sobre adoções: