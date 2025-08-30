Abert dá posse à nova governança da entidade

Nova composição de gestão foi anunciada em Brasília Divulgação / Abert

O Conselho Superior da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) nomeou, na quinta-feira (28), em Brasília, o advogado Cristiano Lobato Flôres para a presidência-executiva da associação, marcando uma mudança histórica na governança da entidade.

Pela primeira vez, desde sua fundação, em 1962, a liderança da associação será exercida por um executivo, e não por um representante de emissora.

Lobato Flôres atuou como diretor geral da Abert desde 2018, após dirigir a área jurídica por cinco anos. Roberto Cervo Melão, que ocupou a vice-presidência da Abert no último período (2020-2025), assumirá a presidência do Conselho Superior – composto pelas câmaras de Rádio e Televisão – e terá como vice-presidente o conselheiro Vicente Jorge. O processo de transição foi liderado pelo ex-presidente Flávio Lara Resende, que passa a integrar o Comitê Executivo Institucional, composto por Lobato Flôres, Roberto Melão e pelos conselheiros Paulo Tonet Camargo, Fernando Fischer e Caique Agustini.

Em discurso de posse, Lobato Flôres destacou a importância de dar continuidade aos projetos de inovação e competitividade, que fazem parte da agenda regulatória da radiodifusão, e a intensificação e fortalecimento de parcerias com entidades do setor.

— Os desafios de nosso setor tornaram-se reconhecidamente mais complexos. Para que nos mantenhamos relevantes e fiéis a tudo o que já foi conquistado, ampliaremos na Abert a visão empresarial de sua gestão, focada na busca pela excelência e por resultados, sempre pautados pela ética e transparência de suas ações. O diálogo permanente será incentivado como um verdadeiro processo de construção coletiva — afirmou.

Como funciona a nova estrutura de governança

Conselho Superior: mantido como órgão máximo da entidade, composto por 48 membros, com funções deliberativas de alto impacto estratégico.

mantido como órgão máximo da entidade, composto por 48 membros, com funções deliberativas de alto impacto estratégico. Comitê Executivo Institucional: criado para dar agilidade, definir a estratégia institucional da Abert e acompanhar os atos de gestão. Formado por quatro conselheiros (vice-presidentes), pelo presidente-executivo e pelo presidente do Conselho Superior.

criado para dar agilidade, definir a estratégia institucional da Abert e acompanhar os atos de gestão. Formado por quatro conselheiros (vice-presidentes), pelo presidente-executivo e pelo presidente do Conselho Superior. Presidente-executivo: nova função. Responsável pela representação e gestão da Abert, com poderes para execução. Nomeado pelo Conselho Superior.





Quem é o novo presidente

Advogado assumiu a liderança da entidade na quinta-feira (28) Divulgação / Abert

Natural de Porto Alegre, Cristiano Lobato Flôres é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e mestre em Direito pela Universidade de Coimbra (Portugal). Foi gerente jurídico do Grupo RBS entre 2010 e 2013, quando assumiu a Diretoria de Assuntos Legais e Institucionais da Abert.