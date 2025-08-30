Abert dá posse à nova governança da entidade

O Conselho Superior da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) nomeou, na quinta-feira (28), em Brasília, o advogado Cristiano Lobato Flôres para a presidência-executiva da associação, marcando uma mudança histórica na governança da entidade.
Pela primeira vez, desde sua fundação, em 1962, a liderança da associação será exercida por um executivo, e não por um representante de emissora.
Lobato Flôres atuou como diretor geral da Abert desde 2018, após dirigir a área jurídica por cinco anos. Roberto Cervo Melão, que ocupou a vice-presidência da Abert no último período (2020-2025), assumirá a presidência do Conselho Superior – composto pelas câmaras de Rádio e Televisão – e terá como vice-presidente o conselheiro Vicente Jorge. O processo de transição foi liderado pelo ex-presidente Flávio Lara Resende, que passa a integrar o Comitê Executivo Institucional, composto por Lobato Flôres, Roberto Melão e pelos conselheiros Paulo Tonet Camargo, Fernando Fischer e Caique Agustini.
Em discurso de posse, Lobato Flôres destacou a importância de dar continuidade aos projetos de inovação e competitividade, que fazem parte da agenda regulatória da radiodifusão, e a intensificação e fortalecimento de parcerias com entidades do setor.
— Os desafios de nosso setor tornaram-se reconhecidamente mais complexos. Para que nos mantenhamos relevantes e fiéis a tudo o que já foi conquistado, ampliaremos na Abert a visão empresarial de sua gestão, focada na busca pela excelência e por resultados, sempre pautados pela ética e transparência de suas ações. O diálogo permanente será incentivado como um verdadeiro processo de construção coletiva — afirmou.
Como funciona a nova estrutura de governança
- Conselho Superior: mantido como órgão máximo da entidade, composto por 48 membros, com funções deliberativas de alto impacto estratégico.
- Comitê Executivo Institucional: criado para dar agilidade, definir a estratégia institucional da Abert e acompanhar os atos de gestão. Formado por quatro conselheiros (vice-presidentes), pelo presidente-executivo e pelo presidente do Conselho Superior.
- Presidente-executivo: nova função. Responsável pela representação e gestão da Abert, com poderes para execução. Nomeado pelo Conselho Superior.
Quem é o novo presidente
Natural de Porto Alegre, Cristiano Lobato Flôres é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e mestre em Direito pela Universidade de Coimbra (Portugal). Foi gerente jurídico do Grupo RBS entre 2010 e 2013, quando assumiu a Diretoria de Assuntos Legais e Institucionais da Abert.
Lobato Flôres é também membro da 4ª Câmara do Conselho de Ética do CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária); do Conselho de Ética do CENP (Conselho Executivo de Normas-Padrão); do GIRED (Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV ); do Gaispi (Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.5 GHz); da Comissão Executiva Nacional do Fórum Nacional do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); da Associação Internacional de Radiodifusão (AIR) e do Comitê Gestor da Internet (CGI.br).