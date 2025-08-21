Abastecimento de água só deve ser normalizado na sexta-feira em Cachoeirinha

A Corsan Aegea informou na noite desta quarta-feira (20) que o abastecimento de água está em recuperação gradual em 35% do município de Cachoeirinha, na Região Metropolitana. A previsão da empresa é que o sistema só esteja completamente restabelecido em até 48 horas, ou seja, na noite de sexta-feira (22).

Entre os bairros onde o retorno já começou estão Vale Ville, Imbuí, Distrito Industrial, Jardim Atlântico e parte do Parque da Matriz. Segundo a companhia, o equipamento que rompeu na casa de bombas localizada no bairro Nova Cachoeirinha foi substituído.

O rompimento na rede de distribuição deixou quase toda a cidade sem água. Segundo a Corsan Aegea, o problema foi provocado por uma oscilação no fornecimento de energia elétrica que, ao gerar um pico, fez a água entrar com maior pressão na tubulação, causando o rompimento. Mais de 50 profissionais seguem mobilizados para restabelecer o abastecimento.

O que diz a Corsan

Em nota, a Corsan Aegea afirma "O abastecimento de água está em recuperação gradual e força-tarefa da Corsan segue trabalhando para normalização completa.

O equipamento rompido na casa de bombas da Corsan em Cachoeirinha foi substituído nesta quarta-feira, 20, e 35% da cidade está com o abastecimento de água em recuperação gradativa. A previsão é de que o sistema deverá estar completamente restabelecido em todo o município em até 48 horas.

Para restaurar o funcionamento da estação de distribuição de água, que teve a bomba queimada por falha eletromecânica causada possivelmente pela instabilidade no fornecimento de energia elétrica, a Corsan mobilizou uma força-tarefa desde a madrugada desta quarta-feira, 20. Mais de 50 profissionais seguem trabalhando para normalizar o abastecimento.