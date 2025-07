Voos de balão em Praia Grande são retomados após acidente que matou oito pessoas

Restos do balão no solo após o acidente.

Foram retomados nesta quarta-feira (2) os voos de balão em Praia Grande , no extremo sul de Santa Catarina, 11 dias após o acidente que resultou na morte de oito pessoas em junho.

De acordo com o g1 , a primeira decolagem foi por volta das 7h10min e outras viagens estão previstas para ocorrer ao longo dia.

Para a retomada dos voos, medidas foram adotadas para aumentar a segurança , como a instalação de dois extintores de incêndio em cada balão, o uso de rádios intercomunicadores e melhorias técnicas no manuseio dos equipamentos.

A previsão era de que as viagens retornassem no dia 27 de junho, mas a decisão foi adiada para o dia 30 devido as condições de tempo ruim. Voos deveriam ter saído ainda na terça-feira (1º), mas foram suspensos por falta de condições meteorológicas.