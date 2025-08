Vento forte atrasa pousos e decolagens nos aeroportos de Porto Alegre e Caxias do Sul

Saguão do Aeroporto Salgado Filho estava lotado no final da manhã desta segunda-feira.

O Aeroporto Internacional Salgado Filho , em Porto Alegre, aeroporto Hugo Cantergiani , em Caxias do Sul, enfrentam problemas com atraso de voos na manhã desta segunda-feira (28). A causa está nas fortes rajadas de vento , que têm prejudicado as operações de pouso e decolagem.

Apenas na Capital, há oito voos com atraso , conforme o painel de informações do terminal. Em Porto Alegre, são cinco chegadas e três partidas afetadas. O maior atraso é de um voo da Azul, vindo de Guarulhos (SP), que deveria chegar 8h45min e foi remarcado para 12h40min.

Conforme a Fraport, as rajadas de vento chegaram a 60 km/h na manhã desta segunda-feira, e o impacto começou por volta das 10h45min. Em razão do windshear (termo técnico que indica uma variação rápida na velocidade/direção do vento em uma curta distância), pilotos não conseguem proceder com o pouso em segurança, prejudicando as operações do aeroporto.