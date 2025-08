Ventania no RS e negociações para evitar tarifaço dos EUA: leia resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta segunda-feira (28).

Ventania ultrapassa 102 km/h no RS: o que explica rajadas fortes pelo Estado

Ciclone extratropical também deve impulsionar ar mais frio para o território gaúcho, influenciando na queda da temperatura. Jefferson Botega / Agencia RBS

Os gaúchos acordaram com o vento batendo na janela na manhã desta segunda-feira (28). Desde a noite de domingo, todo o Rio Grande do Sul está sob alerta da Defesa Civil para a previsão de fortes rajadas e possibilidade de transtornos provocados pela ventania.

Veja os danos registrados pelos municípios devido ao vento forte no Rio Grande do Sul

Mais de 340 mil clientes estão sem luz no RS em decorrência de ciclone extratropical

Mais de 4,5 mil micro e pequenas empresas brasileiras serão afetadas pelo tarifaço de Trump

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O tarifaço aplicado por Donald Trump contra o Brasil pode impactar mais de 4,5 mil micro e pequenas empresas brasileiras. A estimativa é da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB).

Educação

Intercâmbio, dupla diplomação e parcerias globais: escolas do RS investem em internacionalização

Klauss Steffen de Castro, 18 anos, foi aprovado em sete instituições de ensino norte-americanas. Renan Mattos / Agencia RBS

Com a ascensão do conceito de cidadania global, que reconhece que somos cidadãos do mundo, a educação vem passando por transformações. Escolas têm investido em projetos de internacionalização, buscando formar sujeitos preparados para uma vida interconectada, entendendo que nossas ações locais têm impactos globais.

Prova Nacional Docente segue com inscrições abertas após decisão judicial

Porto Alegre

Edital para adoção de viaduto em Porto Alegre é prorrogado: "Tivemos interessados, mas faltou variedade"

Empresas poderão enviar propostas até dia 25 de agosto. Duda Fortes / Agencia RBS

Mesmo com interesse de algumas empresas, o edital para adoção do Viaduto da Conceição, em Porto Alegre, foi prorrogado até o dia 25 de agosto. O prazo para as inscrições vencia na última sexta-feira (25). A Secretaria Municipal de Parcerias (SMP), que toca o processo, não divulga o número de candidatos inscritos.

Negócios

Com telhado panorâmico e oliveira de 500 anos: Lugano investe R$ 25 milhões em novo restaurante na Rua Coberta, em Gramado

No terceiro piso do restaurante fica uma oliveira de 500 anos de idade. Casa Lugano / Divulgação

Tradicional marca gaúcha de chocolates, a Lugano acaba de inaugurar um novo restaurante na Rua Coberta, em Gramado. Para sair do papel, o Casa Lugano recebeu investimento de R$ 25 milhões.

Comportamento

Prático, terrível, confortável ou desafiador: moradores contam como é viver em um miniapartamento

Local tem três peças: cozinha, banheiro e um ambiente utilizado como quarto, sala e escritório. André Ávila / Agencia RBS

Ao entrar pela porta, todo o apartamento já pode ser visto: quarto, sala, cozinha e canto de estudos ou trabalho, além do banheiro separado. Os miniapartamentos, com uma peça que integra diversos espaços, são uma tendência em crescimento em grandes cidades. E, aos poucos, Porto Alegre entra na onda com opções para moradia e curta locação.