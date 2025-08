Turista morre após cair de altura de cerca de 50 metros enquanto praticava esporte na Chapada dos Veadeiros

Um homem morreu após cair de uma altura de cerca de 50 metros na Cachoeira da Usina , em Alto Paraíso de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros, segundo o Corpo de Bombeiros. As informações são do g1 .

O acidente aconteceu na sexta-feira (25). A corporação informou que amigos da vítima tentaram resgatar Gustavo. Ainda de acordo com os bombeiros, quando o socorro chegou no local, a vítima estava deitada na borda do poço da cachoeira, já sem sinais de vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência confirmou a morte ainda no local.