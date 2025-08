Tarifaço afeta 36% das exportações aos EUA, e especialista faz alerta sobre IA: leia resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta quinta-feira (31).

Tarifa de 50% dos EUA vai afetar 35,9% das exportações brasileiras ao país, diz governo

Setor de calçados é um dos mais impactados no RS. Lauro Alves / Agencia RBS

Levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) indica que aproximadamente 35,9% das exportações brasileiras aos Estados Unidos serão impactadas pela tarifa de 50% aplicada pelo governo de Donald Trump. Conforme a pasta, a parcela representou valor de US$ 14,5 bilhões movimentados em 2024.

"Usar IA de forma passiva é um processo extremamente emburrecedor", diz neurocientista da USP

Telma esteve em Porto Alegre para participar do 18º Congresso do Ensino Privado. Duda Fortes / Agencia RBS

Professora da Universidade de São Paulo (USP), com pós-doutorado em Psiquiatria e master em Neurociência, Telma Pantano traz um alerta para famílias e escolas: é impossível separar a emoção da cognição cerebral. Por isso, é fundamental que as crianças aprendam desde cedo a nomearem o que sentem e pensam.

Saúde

Afinal, 7 mil ou 10 mil? Nova pesquisa revela quantos passos são necessários por dia para manter boa saúde

Tecnologias vestíveis podem ser aliadas para acompanhar a medida ao longo do dia. André Ávila / Agencia RBS

Embora amplamente difundida, a meta de 10 mil passos por dia pode não ser necessária. Os benefícios à saúde gerados pela caminhada podem ser alcançados antes desse patamar, conforme novo estudo publicado na revista científica The Lancet Public Health na semana passada.

Viagem

Caminhos da Neve: como está a rota turística que vai ligar Santa Catarina a Gramado

Trecho da SC-114, entre São Joaquim (SC) e Bom Jesus (RS), faz parte do Caminhos da neve. Mycchel Legnaghi / Prefeitura de São Joaquim

A aguardada rota turística Caminhos da Neve, que vai ligar Florianópolis a Gramado, está cada vez mais perto de se tornar realidade. O trajeto, que atravessa algumas das cidades mais procuradas por quem busca frio e até neve no Brasil, já teve boa parte das obras concluídas em Santa Catarina.

Economia

Tradicional galeteria da serra gaúcha chega ao Rio de Janeiro com restaurante de R$ 4,2 milhões: "Carioca gosta de comer bem"

Di Paolo / Divulgação

No dia 8 de agosto, a tradicional galeteria Di Paolo fará sua estreia no Rio de Janeiro. O primeiro restaurante da rede em solo carioca ficará no complexo Casa Shopping, na Barra da Tijuca, região valorizada da cidade. O investimento para abrir a operação foi de R$ 4,2 milhões.

Comportamento

Por que o orgasmo feminino é menos frequente? Pesquisa analisa desequilíbrio nas relações heterossexuais

Especialistas afirmam que, em um casal, cada um deve contribuir com o prazer do outro. Diana Vyshniakova / stock.adobe.com

Enquanto os homens costumam chegar ao orgasmo com mais facilidade, muitas mulheres ainda enfrentam dificuldade em atingir o clímax. Esse desequilíbrio é comumente chamado de lacuna do orgasmo (tradução do termo orgasm gap, em inglês). A diferença se explica por fatores biológicos, sociais e comportamentais.