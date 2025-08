Suspeitos de matar empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos apagaram dados de celulares, revela polícia

Empresário tinha 35 anos. Facebook / Reprodução

Seguranças investigados pela morte do empresário Adalberto Amarilio Júnior, encontrado morto dentro de um buraco no autódromo de Interlagos, em São Paulo, no dia 3 de junho, apagaram os dados de seus celulares antes de entregarem os aparelhos à polícia.

A quarta-feira (30) marcou exatos dois meses da última vez que o empresário foi visto — 30 de maio.

— E também alguns celulares que foram apagados. Eles (seguranças) entregaram. Óbvio, a gente assina termo, tal. Então, nos restou pedir ordem judicial para analisar outras coisas — disse a delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ao g1.

A delegada pontuou ainda que encontrar dados em nuvens digitais requer mais esforço e tempo, o que pode atrapalhar um pouco as investigações neste momento. Porém, ela ressaltou que o crime será resolvido:

— O crime é de difícil elucidação, mas não impossível.

O inquérito investiga cinco seguranças como suspeitos de participarem, direta ou indiretamente, do crime. Quatro deles já prestaram depoimento e entregaram seus celulares à polícia, mas um deles ainda não foi localizado.

Ainda conforme o g1, neste momento, a investigação aponta que dois dos cinco suspeitos atuaram mais diretamente no assassinato de Adalberto Júnior.

Relembre o caso

Investigação inicial

A investigação já considerava a suspeita de envolvimento de um funcionário da região, já que o local onde o corpo e o carro da vítima foram encontrados estavam a mais de um quilômetro de distância. Isso levanta a ideia de que o autor poderia ter conhecimento prévio do local.

O homem foi encontrado sem calça e sem os tênis. No entanto, a limpeza dos pés e da cueca dele, indicam que a vítima não teria andado na terra ou se arrastado, mas carregado no colo pelo criminoso, ou teve suas roupas removidas próximo ao buraco.

Inicialmente, não foram encontrados sinais de agressão externa no homem. Após a perícia, foram identificadas escoriações no pescoço dele, reforçando a hipótese de um golpe como o "mata-leão".

Laudo pericial

Segundo o Instituto Médico-Legal (IML), a causa da morte de Adalberto foi asfixia, provocada por compressão do pulmão. Marcas de escoriações no pescoço também foram encontradas, sugerindo uma possível esganadura cometida por outra pessoa.

O laudo da Polícia Técnico-Científica também apontou resultado positivo para PSA (Antígeno Prostático Científico), que indica a presença de sêmen na região do pênis. O exame deu negativo para as regiões do ânus e da boca.