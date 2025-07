Skate no Centro Administrativo, Esqueletão e morte de Ozzy Osbourne: leia um resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta terça-feira (22).

"Eu acho que é impossível", diz arquiteto sobre descida de skate de rampa gigante em prédio de Porto Alegre

Prédio público modernista tem 21 andares e lembra rampa gigante. Camila Hermes / Agencia RBS

O evento promocional que prevê a descida da rampa do Centro Administrativo de skate surpreendeu um dos quatro arquitetos responsáveis pelo projeto do icônico edifício de Porto Alegre. A proposta, negociada pela Red Bull com o governo do Rio Grande do Sul, foi revelada por Zero Hora na segunda-feira (21).

Em entrevista ao Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha, o arquiteto Luiz Carlos Macchi destacou a empolgação do neto, também skatista, com a ideia, mas disse ser difícil acreditar na iniciativa.

— Essa superfície totalmente vertical, eu acho que é impossível um camarada descer de skate — disse.

Esqueletão entra na fase final de demolição e chama atenção de pedestres: "Parece mentira"

Demolição do Esqueletão deve terminar em dezembro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Edifício Galeria XV de Novembro, conhecido como Esqueletão, está muito perto de deixar de existir. Dos 19 andares, agora restam apenas cinco — mudando um panorama de décadas na esquina da Avenida Otávio Rocha com a Rua Mal. Floriano Peixoto, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Morre o cantor Ozzy Osbourne, aos 76 anos

Ozzy Osbourne era conhecido como o "Príncipe das Trevas". Andy Buchanan / AFP

O mundo da música perdeu nesta terça-feira (22) uma de suas maiores lendas: Ozzy Osbourne, vocalista da banda Black Sabbath e conhecido como o "Príncipe das Trevas", morreu aos 76 anos.

Porto Alegre

Como ficarão as comportas da Capital? Estruturas fazem parte do sistema anticheias

Estrutura de número 14 será fechada permanentemente após estudo apontar o ponto como de maior fragilidade na enchente de maio de 2024. Filipe Karam / PMPA

A prefeitura de Porto Alegre anunciou mudanças no sistema de proteção contra cheias da cidade. O conjunto de 14 comportas, construído a partir da década de 1960, passa por reestruturações que envolvem fechamento definitivo de passagens, substituição de portões e ajustes na mobilidade urbana.

Clique aqui e leia a reportagem completa

Faixa só para motociclista? Prefeitura pretende realizar a marcação na Avenida Assis Brasil

Prefeitura aguarda autorização da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) para começar a operar a motofaixa. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Duas faixas brancas pintadas sobre um trecho do pavimento da Avenida Assis Brasil, formando uma espécie de corredor, têm chamado a atenção dos motoristas nos últimos dias. Trata-se dos primeiros passos para a futura implementação de uma motofaixa na via, que costura boa parte da zona norte da Capital e liga a área à Região Metropolitana.

Clique aqui e saiba mais da motofaixa na Assis Brasil

Perseguições na ditadura e perdas na enchente: conheça história de loja de itens audiovisuais na Avenida Farrapos

José Antônio Zaniratti, filho do fundador, cuida dos negócios da empresa. Renan Mattos / Agencia RBS

Uma loja de produtos audiovisuais na Avenida Farrapos carrega histórias de superação em mais de sete décadas de atividades em Porto Alegre. O estabelecimento teve filmes recolhidos pela ditadura militar, nos anos 1960, e perdeu metade de seus produtos na enchente de maio de 2024. Porém, não passa pela cabeça da família fechar as portas.

Mais limpeza, menos ambulantes e conserto de calçadas: os pedidos de empresários do Centro à prefeitura de Porto Alegre

Entre as queixas dos empresários está a presença de ambulantes nas ruas do Centro Histórico. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Em evento na tarde desta terça-feira (22), empresários do Centro Histórico levaram à prefeitura de Porto Alegre as principais dificuldades que o bairro enfrenta atualmente. Entre os pedidos, estão melhorias no calçamento, mais limpeza e mais iluminação para gerar uma maior sensação de segurança na região.

Cultura

Martha Medeiros é eleita patrona da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre

Escritora é a nona patrona da história da Feira. Jefferson Botega / Agencia RBS

A escritora Martha Medeiros, 63 anos, foi eleita patrona da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. A escolha foi divulgada pela Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL) na manhã desta terça-feira (22) em evento na Capital. A Feira deste ano será realizada de 31 de outubro a 16 de novembro na Praça da Alfândega, no Centro Histórico.

Clique aqui e leia a matéria completa

Geral

Devolução de descontos indevidos começa na quinta para 27,5 mil aposentados do INSS no RS

Agências dos Correios registraram alta procura nesta semana para atendimento de aposentados e pensionistas do INSS. Gabriela Plentz / Grupo RBS

O primeiro lote de ressarcimento a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que foram descontados indevidamente começa na quinta-feira (24). Os depósitos serão feitos para aqueles que aderiram ao acordo até a segunda (21).

Segurança

Ataque a sistema do TJRS foi transmitido ao vivo na deep web; polícia gaúcha prende hacker na Paraíba

Prisão de suspeito de ataque hacker ao TJRS foi realizada em Guarabira, na Paraíba. Polícia Civil / Divulgação

"Derrubem e mostrem seu poder, pago no Pix". A mensagem de texto foi disparada em um canal na deep web e foi a senha para derrubar temporariamente o sistema Eproc — que permite o acompanhamento de processos judiciais — do TJ gaúcho. Nesta terça, uma operação prendeu o homem investigado por coordenar o ataque cibernético transmitido ao vivo no grupo.

Clique aqui e entenda o caso.

O Maníaco do Cassino

A condenação e a sentença do homem que aterrorizou o sul do RS estão no episódio final do podcast "O Maníaco do Cassino". Arte GZH / Arte GZH

"Ele era o dono da vida e da morte daquelas pessoas." Último episódio do podcast que conta a história do serial killer que ficou conhecido como o "maníaco do Cassino" chega ao streaming.

Clique aqui e escute todos os seis episódios em um especial multimídia sobre o caso.

Sobre Rodas

Sete carros com descontos que variam de R$ 7,9 mil a R$ 20 mil: veja marcas e modelos

T‑Cross 200 TSI sai de R$ 154.990 para R$ 144.854, uma redução de R$ 10.136,00. Priscila Nunes / Especial / Especial

A Fiat, Renault e Volkswagen já aplicaram a redução de preços em sete dos seus modelos. Os descontos podem chegar a R$ 20 mil e valem para carros compactos sustentáveis, econômicos e seguros. A redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) vem a partir do Programa Carro Sustentável, do governo federal.

Clique aqui e veja modelos e descontos

Educação

Aluno de Canoas vai representar o Brasil em Olimpíada de IA na China

Ícaro Silva da Rosa Linck Fróes, 17 anos, é aluno do 3º ano do Ensino Médio no Colégio La Salle Canoas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O estudante Ícaro Silva da Rosa Linck Fróes, 17 anos, ganhou o primeiro lugar na Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA), sendo o único medalhista de ouro do Rio Grande do Sul. Com a conquista, ele foi classificado para participar de um campeonato global de IA em Pequim, na China. Junto com outros três brasileiros, o gaúcho representará o país na Olimpíada Internacional de IA, em agosto de 2025.

Clique aqui e leia a entrevista com o jovem

Viagem

Viagem fora do óbvio: veja atrações diferentes para explorar em Gramado, Canela e Bento Gonçalves

Adriana Franciosi / Agencia RBS

Gramado, Canela e Bento Gonçalves são destinos tradicionais e cheios de atrações imperdíveis na serra gaúcha. Mas, para além dos pontos mais conhecidos, há também atrações menos óbvias, que surpreendem até mesmo os visitantes mais assíduos.

Clique aqui e conheça os destinos

Esportes

Gramado melhor, mais orientadores e acesso à internet: os primeiros investimentos da nova gestão da Arena

Marcelo Marques é o responsável pela administração da Arena no momento. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

A Arena receberá o torcedor do Grêmio de outra forma a partir desta quarta-feira (23). Agora, sob a gestão de Marcelo Marques antes da doação da operação para o clube, o estádio terá algumas mudanças em relação aos últimos anos para o jogo contra o Alianza Lima, pela Sul-Americana.

Adversário do Inter, Santos ainda busca encontrar melhor forma para utilizar Neymar

Neymar anotou apenas um gol com bola rolando neste retorno ao Santos. Raul Baretta / Santos FC

Depois de vencer o Ceará no Beira-Rio, no domingo (20), o Inter irá nesta quarta-feira (23) a Vila Belmiro encarar o Santos de Neymar. Na zona de rebaixamento, o Peixe ainda é um time que oscila e tem o técnico Cléber Xavier buscando o melhor posicionamento para utilizar seu principal craque. O camisa 10 tem variado o posicionamento entre ser o meia por trás de um centroavante ou atuar como um meia mesmo. Na rodada passada, foi escalado com falso 9.

Previsão do tempo

Veja como fica o tempo nesta quarta-feira

Quarta-feira começa com condições para chuvisco na Serra. Neimar De Cesero / Agencia RBS