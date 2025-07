Serviço em estação de tratamento deixa 32 bairros de Alvorada sem água a partir da noite desta terça-feira

O abastecimento de água será interrompido em 32 bairros de Alvorada , na Região Metropolitana, a partir das 22h desta terça-feira (22). O motivo é uma obra na estação de tratamento de água programada pela Corsan Aegea , responsável pelo abastecimento do município.

A água deve começar a voltar gradualmente a partir da manhã de quarta-feira (23) , de acordo com a empresa. Em comunicado, a Corsan Aegea afirma que a manutenção preventiva tem a finalidade de garantir a eficiência do abastecimento.

As equipes farão a troca de dois transformadores da estação de tratamento de água, substituição de válvulas e manutenção dos motores do sistema de captação de água no Rio Gravataí. Também será realizada a limpeza das tubulações da captação.