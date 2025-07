Sem data para retomada das obras, Memorial da Kiss irá custar mais R$ 1,12 milhão

O Memorial às Vítimas da Kiss, em Santa Maria, irá precisar de mais R$ 1,12 milhão para adequações do projeto. Com isso, o custo total do memorial chegará a R$ 5,99 milhões. As obras, paradas desde fevereiro deste ano, só devem recomeçar quando o valor estiver disponível. A Prefeitura afirma que irá buscar no Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL) do Ministério Público do Rio Grande do Sul o restante do valor.