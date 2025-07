Sapiran Brito, que interpretou Brizola no filme "Legalidade", morre aos 78 anos

Sapiran teve carreira na vida política e artística. Nilton Santolin / Divulgação

O ator, escritor e político Sapiran Brito morreu, aos 78 anos, na madrugada desta terça-feira (1º). A causa da morte ainda não foi confirmada.

Intérprete de Leonel Brizola no filme Legalidade, Sapiran era ator, escultor, desenhista, pintor, escritor e professor.

Ele também teve vida ativa na política, sendo vice-prefeito de Bagé do ano de 1993 a 1996 e secretário de Cultura. No cargo, criou a Casa de Cultura Pedro Wayne. A prefeitura do município decretou luto oficial de três dias.

"A Prefeitura de Bagé lamenta o falecimento de Sapiran Brito, ocorrido nesta madrugada. (...) Em sua homenagem, o Governo Municipal decretou luto oficial de três dias", escreveu a prefeitura, em nota publicada nas redes sociais.

Sapiran Brito deixa a esposa, Maria Luiza Teixeira, com quem era casado há mais de 40 anos e o filho, Zeca Brito, atual secretário municipal de Cultura.

Sapiran foi presidente municipal do PDT em Bagé. Nilton Santolin / Divulgação

Trajetória

Filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), desde a sua fundação, foi presidente municipal da sigla em Bagé. A política e neta de Brizola, Juliana Brizola lamentou a morte de Sapiran nas redes sociais.

"Hoje o dia amanheceu triste. Faleceu Sapiran Brito, nosso valoroso trabalhista de Bagé. Sapiran foi mais que um pedetista. Foi história viva. Tinha no coração a causa Brizolista e, na alma, o amor pelo Rio Grande e pelo Brasil", escreveu Juliana.

Para a neta de Brizola, Sapiran não apenas interpretou, mas "viveu" o papel com "a emoção de quem compreendia profundamente o que significa contar essa história para o mundo", diz.

A Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul também emitiu uma nota de pesar, lamenta o falecimento.

"Ator, diretor de teatro, escritor, professor e gestor público, Sapiran atuou em prol da cultura do nosso Estado. Participou na Constituinte de 1988 e foi conselheiro no Ministério da Cultura. No RS, integrou os governos de Alceu Collares na Capital e no Estado", escreveu a pasta.