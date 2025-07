Santa Maria começa a demolir mais de 400 casas condenadas pela enchente

A prefeitura de Santa Maria começou a demolição de cerca de 30 casas localizadas em áreas de risco da zona nordeste na manhã desta segunda-feira (14). A ação marca a primeira etapa de um processo que deve atingir ao todo 404 imóveis condenados após a enchente e deslizamentos ocorridos em maio do ano passado.

As primeiras demolições ocorrem na Rua Canário, na Vila Canário, um dos pontos mais atingidos pela tragédia climática do ano passado. Somente nessa área, segundo a Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária, foram identificados 135 imóveis em situação crítica . Todos foram desocupados.

De acordo com a prefeitura, os moradores dessas casas foram realocados por meio dos programas Aluguel Social — que oferece moradia provisória — ou Compra Assistida , voltado à relocação definitiva em outras casas da cidade.

— Nós vamos devolver essa rua para o morro. Aqui é uma área sensível, ambientalmente falando. Não vamos admitir nenhuma perda mais, então, nós vamos trabalhar. Enquanto houver o morro, haverá o risco, e havendo o risco, nós temos que trabalhar para tirar as famílias daqui — afirmou.

Mortes por deslizamentos

Em 2024, dois moradores morreram na Vila Canário em decorrência de deslizamentos. Apesar do plano de desocupação, há moradores vivendo nas imediações, em áreas que ainda não foram demarcadas para demolição, mas que convivem com o temor de terem de deixar o local futuramente.

É o caso do barbeiro William Keller, 32 anos, que vive na região desde que nasceu e onde tem hoje um empreendimento. A casa dele não está entre as que serão demolidas nesta etapa, mas, mesmo ciente dos riscos, ele diz não ter intenção de sair. Com a desocupação gradual, ele também perdeu clientes.