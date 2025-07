Na Capital gaúcha foram 22.770 pizzas produzidas por dia. Porthus Junior / Agencia RBS

Mais de dois milhões de pizzas são produzidas por dia no Brasil. O interesse dos brasileiros pelo alimento segue em alta e aqueceu o setor no último ano, conforme o estudo anual Mercado de Pizzarias, da Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra). No Rio Grande do Sul foram 134.964 pizzas por dia e mais de quatro milhões por mês em 2024, sendo o sexto Estado mais produtor.

O setor teve um crescimento de 7,24% de 2023 para 2024 no RS. Porto Alegre, Caxias do Sul e Novo Hamburgo foram as cidades com maior número de pizzarias ativas no Estado no último ano.

Na Capital, foram 22.770 pizzas produzidas por dia e mais de 600 mil por mês em 2024.

No cenário nacional, o crescimento foi parecido: 7,25%, com 3.867 novas pizzarias abertas em todo o país no ano de 2024. Por dia, foram produzidas 2.523.192 pizzas em todo o Brasil. O setor registra o menor número de fechamento de negócios do ramo deste 2017.

O estudo realizado pela Apubra considerou a amostragem de 36.568 estabelecimentos dos portes microempresa, empresa de pequeno porte e limitada (LTDA) ativos no país no último ano, o que simboliza 75% do mercado.

Sabores preferidos dos brasileiros

Segundo a pesquisa Setorial Pizzarias Apubra 2024, feita pela Galunion, estes são os sabores preferidos nacionalmente:

Frango com catupiry (ou requeijão) Calabresa Muçarela Portuguesa Marguerita Pepperoni

Ranking de Estados que mais produzem pizzas por dia: