RS ainda tem 7 mil pessoas fora de casa por conta das cheias

Duas semanas após os temporais que atingiram o Estado, o Rio Grande do Sul ainda tem pelo menos 7 mil pessoas fora de casa entre desabrigados e desalojados. O levantamento feito pela Rádio Gaúcha junto às prefeituras considera os últimos números informados, que podem mudar à medida que as famílias voltam para casa ao longo do dia.

A pior situação segue sendo em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana. No balanço da manhã desta quinta-feira (3), eram 3.350 desalojados e 150 pessoas no abrigo municipal.

No entanto, diante da baixa do Guaíba e Rio Jacuí e da previsão de tempo seco para os próximos dias, a Defesa Civil municipal começou a orientar a volta das famílias nos locais onde a água já baixou. A estimativa é que até semana que vem todas já tenham retornado.

Na Fronteira Oeste, Uruguaiana é a cidade com mais pessoas fora de casa. Segundo a Defesa Civil do município, são 270 desabrigados e 1.018 desalojados. Na manhã desta quinta-feira, o Rio Uruguai estava em 10m22cm. A marca de inundação na cidade é de 8m50cm.

O coordenador da Defesa Civil local, Paulo Woutheres, afirma que ainda há previsão de alta do nível entre esta quinta e sexta-feira, mas a tendência é de que não ultrapasse a marca dos 11m. Woutheres prevê, no entanto, que as famílias devem ficar fora de casa por pelo menos mais 15 dias.

Em Itaqui, são 899 desalojados e 59 desabrigados. Na cidade, o Rio Uruguai estabilizou e a tendência é que recue lentamente. Porém, o prefeito Leonardo Betin afirma que é preciso que o rio volte para a cota de inundação de 8m30cm para que as pessoas voltem para casa com segurança. Na manhã desta quinta, o curso d'água estava em 10m25cm. Ainda na Fronteira Oeste, São Borja tem 65 pessoas desabrigadas e a prefeitura estima que os moradores retornem para as residências somente na semana que vem.

Na região dos vales, a situação é mais tranquila depois que os rios Taquari, Caí e Paranhana voltaram ao leito. Conforme a Defesa Civil regional, há desabrigados apenas em Lajeado (cinco pessoas) e Rio Pardo (66 pessoas). Segundo o órgão, elas devem retornar para casa nos próximos dias.

Em Cachoeira do Sul, o Rio Jacuí está dois metros abaixo da cota de inundação. Na cidade, são 152 desabrigados e 980 desalojados. Segundo a prefeitura, desde quarta-feira, algumas pessoas começaram a voltar para suas as residências.

