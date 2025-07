Reconstrução da Estrada do Perau, entre Santa Maria e Itaara, custará R$ 23 milhões

A recuperação da Estrada do Perau, que liga Santa Maria a Itaara, será totalmente custeada pelo governo federal. A confirmação é do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

Nesta quarta-feira (2), o prefeito de Santa Maria, Rodrigo Décimo, esteve em reunião com o ministro Waldez Góes e o secretário nacional da Defesa Civil, Wolnei Wolf, quando recebeu a notícia do empenho de R$ 23 milhões para a obra. Na prática, isso significa que a verba para reconstrução do trecho está garantida.

A partir de agora, o Executivo precisa lançar uma licitação para decidir a empresa que será responsável por realizar as obras. É preciso iniciar os trâmites para que a verba seja assegurada. Ainda não há prazos para início das intervenções.

O trecho reduz o trajeto entre as duas cidades em cerca de 30% e é uma estrada sinuosa, de pedras. Com diversos mirantes que permitem enxergar as duas cidades, é um caminho de aproximadamente quatro quilômetros de estrada de paralelepípedo.