Rainha de rodeios Camila Trevisol morre aos 22 anos após luta contra o câncer: "Estou indo em paz e meu sofrimento acabou"

— Todos que passaram pela minha vida deixaram um momento que vou levar pra sempre comigo, então sou muito grata a todos que tiraram um tempo da vida de vocês por aproveitarem comigo, me acompanharem no Instagram, por orarem, conversarem e tudo mais — escreveu.

— Pensava que meu papel na Terra era inspirar as pessoas a aproveitarem cada momento da vida e incentivar a positividade. Quero que saibam que eu estou indo em paz e meu sofrimento acabou, mas não pensem que foi por não ter força e coragem de lutar, mas sim por não ter mais condições de sofrer. Deus me quis com ele e sei que meu legado sempre será lembrado. Até a próxima vida, amo vocês.

Camila foi homenageada como Rainha Inspiração da Festa do Peão de Americana em 2025, e também recebeu o mesmo título no Jaguariúna Rodeo Festival, em 2024 — dois dos principais eventos de rodeio do interior paulista. O velório de Camila Trevisol foi realizado na quarta-feira (23), no Cemitério Parque Gramado, em Americana (SP).