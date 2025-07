Quem era o empresário morto a tiros em um Porsche, em Guarulhos

A morte do empresário Rodrigo Júnior da Silva Ponce , de 35 anos, assassinado nesse sábado (5) em Guarulhos, na Grande São Paulo , está sob investigação da polícia. Ele foi atingido por disparos dentro de um Porsche Boxster vermelho.

A vítima também tinha registro de CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador). Um coldre de arma foi encontrado preso à cintura, mas a arma não estava com ele no momento do crime.