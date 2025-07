Queda na alfabetização no RS e prisão de suspeito de assassinatos: leia resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta quarta-feira (23).

Por que o Rio Grande do Sul teve a maior queda na alfabetização no Brasil?

Alfabetização na rede pública no RS caiu de 63,4% para 44,67% entre 2023 e 2024. Jefferson Botega / Agencia RBS

O percentual de alunos considerados alfabetizados no Rio Grande do Sul caiu quase 19 pontos percentuais de 2023 para 2024, indo de 63,4% para 44,67% — a meta para o ano passado era 66,2%. Os dados se referem a alunos do 2º ano do Ensino Fundamental da rede pública estadual e municipal.

Justiça decreta prisão preventiva de pai de santo que confessou morte de jovem, bebê e adolescente em Esteio

Perícia foi realizada em veículo utilizado por Jocemar. Polícia Civil / Divulgação

O pai de santo Jocemar Antunes de Almeida, 46 anos, teve prisão preventiva decretada pela Justiça nesta quarta-feira (23). Ele está preso, como suspeito de ter sido um dos autores da morte de uma jovem, de 18 anos, o filho que ele tinha com ela, de apenas dois meses, e um adolescente. O crime aconteceu no domingo (19), em Esteio, na Região Metropolitana.

Política

Com seis pré-candidatos ao Piratini, alianças e negociações para a eleição de 2026 movimentam partidos no RS

Gaúchos vão eleger novo(a) governador(a) em 2026. Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini/Divulgação

A 15 meses da eleição de 2026, o Rio Grande do Sul vive um cenário raro para a véspera de anos eleitorais: ao menos seis políticos já se lançaram pré-candidatos ao governo do Estado e outros dois correm por fora nas hostes partidárias. As articulações se intensificaram nos últimos dias.

Economia

De onde vem a lenha do RS? Como é a produção que aquece o inverno gaúcho

Fábrica da Ki-Fogo, em Brochier, produz lenha ensacada de acácia-negra e de eucalipto. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Basta chegar o frio para que cidades sejam tomadas por caminhões apinhados de sacos de acácia-negra e eucalipto. Em Porto Alegre, estacionam em esquinas e avenidas, onde vendem para gaúchos urbanos ávidos pela tradição. A lenha vem de pequenos e médios municípios do Interior, descortinando a veia econômica da silvicultura, baseada no reflorestamento.

Saúde

Por que a Ilha do Pavão não terá posto de saúde reconstruído?

Ana Cristina Trindade, 48, precisa de atendimentos médicos mensais e lamenta a falta da UBS na Ilha do Pavão. Jefferson Botega / Agencia RBS

Do outro lado da ponte móvel do Guaíba, saindo do centro Porto Alegre, a Ilha do Pavão é a porta de entrada do bairro Arquipélago. É lá que fica a única das 14 unidades básicas de saúde (UBS) destruídas pela enchente em Porto Alegre que não será reconstruída.

Desinflamar o intestino ajuda a emagrecer? Especialistas explicam o que está por trás da frase que viralizou nas redes sociais

Um intestino saciado ajuda no processo do emagrecimento. Kiattisak / stock.adobe.com

“Desinflamar o intestino para emagrecer.” Essa frase tem se tornado comum entre influenciadoras e profissionais da saúde que, por meio das redes sociais, publicam vídeos associando o funcionamento intestinal à perda de peso, especialmente entre as mulheres. Mas será que essa relação realmente existe?