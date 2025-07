Quase cem pessoas seguem desabrigadas mais de um mês após chuvarada no RS

Cerca de um mês após a chuva forte que assolou parte do Rio Grande do Sul, municípios gaúchos ainda enfrentam transtornos. No dia 20 de junho, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social do RS, o Estado tinha quase 1,7 mil pessoas desabrigadas em decorrência dos temporais. Destas, 92 seguem fora de casa em oito municípios gaúchos.