Cai para 136 mil o número de endereços sem luz no RS após ciclone extratropical

Aproximadamente 136 mil clientes seguem sem energia elétrica no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (29), devido ao ciclone extratropical que afetou o Estado na segunda-feira (28), conforme boletim divulgado pela CEEE Equatorial às 21h25min. O pico do desabastecimento foi registrado às 13h de segunda, quando 430 mil clientes estavam sem luz.