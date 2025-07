Publicada licitação para concessão do transporte coletivo de Santa Maria

Foi publicado, nesta terça-feira (22), o edital para licitação do transporte coletivo em Santa Maria . Até então, o serviço prestado na maior cidade da Região Central é por meio de um consórcio, formado por seis empresas, com 170 ônibus, que atendem a uma demanda de 1,5 milhão de passageiros mensais.

O edital prevê uma nova composição da frota da cidade, com 192 veículos, todos com idade máxima de oito anos, acessibilidade, e 54 deles com ar-condicionado. A projeção é de ter veículos com capacidade de 40, 70 e 80 passageiros – a serem usados em linhas com maior ou menor demanda. A prefeitura afirma que será feita uma revisão no sistema, e reforço às noites e finais de semana.