Proprietários de quatro prédios inacabados assumem obra após falência de construtora em Santa Maria

Edifício Metropolitan é um dos empreendimentos inacabados com compradores em espera. RBS TV / Reprodução

Proprietários de apartamentos comprados na planta e que não foram entregues em Santa Maria decidiram por assumir a gestão dos condomínios e, assim, poderão concluir as obras. Isso só foi possível porque a Justiça decidiu que os cinco empreendimentos podem ser desvencilhados da massa falida das sociedades Conceitual Construtora Ltda e Conceitual Empreendimentos e Participações Ltda, após ser decretada a falência, ainda em abril do ano passado. Além de não entregar as propriedades, as empresas são suspeitas de ter vendido o mesmo apartamento para até quatro compradores, mais de uma vez.

Conforme o escritório responsável pela administração da falência da empresa, a estimativa é de que sejam pelo menos 500 pessoas lesadas na compra de apartamentos e boxes de garagem nos condomínios Majestic, Gran Luxor, Contemporani, Metropolitan, e Salvatori. O padrão de cada imóvel varia. Relatos de compradores apontam que um dos imóveis, que ocuparia um andar inteiro do prédio, tinha o custo de R$ 3 milhões. Outro, em outro prédio, custou R$ 148 mil.

A empresa foi alvo de uma ação do Ministério Público, no início de 2024. A suspeita é de ter abandonado as obras e mais uma série de irregularidades. Conforme o MP, nesta etapa está sendo feito o agendamento da audiência de conciliação no processo judicial. A medida integra o andamento regular da ação e visa buscar uma solução consensual entre a construtora e as partes envolvidas.

Após a falência ser decretada, foi designada uma administradora judicial, que conseguiu, na Justiça, separar os cinco prédios em construção da massa falida. Isso é o que possibilita os proprietários darem sequência na construção dos empreendimentos e, então, tomar posse de seus apartamentos.

É como se cada um dos prédios fosse retirado do pacote total de bens das empresas, para que os compradores dos apartamentos possam decidir se aceitam receber na forma que está ou se aguardam até o fim do processo de falência para serem ressarcidos. Dos cinco, quatro estavam em processo de construção, e as comissões de condôminos decidiram por assumir as propriedades.

Os condôminos devem assumir a retomada das obras, exatamente conforme o projeto previsto – tanto áreas comuns quanto as unidades de apartamento, e tudo com valores próprios. Eles poderão solicitar judicialmente o ressarcimento dos valores gastos.

Após a conclusão da obra e regularização de documentos, os proprietários poderão assumir seus apartamentos. Será definido posteriormente o que se faz com as unidades que possuem mais de um comprador. Aqueles imóveis que não têm compradores devem voltar à massa falida da empresa, para quitação de dívidas.

O quinto empreendimento, que não tinha obras iniciadas, não teve quórum suficiente na reunião de compradores para que se pudesse decidir se cria ou não uma comissão. Caso a decisão seja por não assumir o projeto, o terreno volta para a massa falida da empresa, e deve ser usado para os pagamentos de dívidas da Conceitual – primeiramente débitos tributários, depois trabalhistas e, por último, os compradores.

Entenda o caso

Em janeiro do ano passado, um grupo de pelo menos 17 pessoas ingressou na Justiça cobrando indenização da Conceitual Construtora. A empresa era suspeita de vender os mesmos imóveis para mais de uma pessoa.

Na ocasião, o advogado Marcelo Taborda, representante das 17 pessoas, disse que antes de entrar com as ações indenizatórias na Justiça, tentou um acordo com a família do dono da construtora, Paulo Bertoldo Moura.