Prisão de Zambelli, CNH sem autoescola e esferas no centro da Capital: leia resumo das principais notícias de Zero Hora

Carla Zambelli é presa na Itália

CNH sem autoescola: governo avalia acabar com obrigatoriedade de aulas para obter a carteira de motorista

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o governo federal pretende reduzir a burocracia para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) . Entre as medidas estaria acabar com a obrigatoriedade de o candidato passar por autoescola.

O que são as esferas de concreto que surgiram em frente ao Mercado Público na última semana

Na última semana, esferas de concreto surgiram no Largo Glênio Peres, em frente ao Mercado Público de Porto Alegre . As esculturas chamam atenção de quem caminha pelo Centro Histórico e têm gerado debate nas redes sociais. Alguns perguntam qual a utilidade e outros se queixam dos locais onde foram instaladas.

Estrutura que receberá descida de skate em prédio icônico de Porto Alegre começa a ser montada

Porto Alegre receberá em setembro um evento que transformará o prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), na Capital, em uma rampa de skate . As primeiras estruturas do evento "Building Drop", que será realizado pela Red Bull, já foram colocadas no local. A estrutura completará o outro lado da "rampa" do CAFF.

Marinha emite alerta de ressaca marítima no litoral gaúcho; ondas podem chegar a 3m50cm

A passagem de um ciclone extratropical próximo à costa do Rio Grande do Sul, com forte vento, provocou ressaca marítima em parte do litoral gaúcho. O Serviço Meteorológico Marinho (SMM), vinculado à Marinha do Brasil, emitiu alerta apontando para a possibilidade de as ondas atingirem até 3m50cm de altura a partir desta terça-feira (29).